Глава МИД Ирана раскрыл местонахождение пропавшего после ударов урана

Большая часть пропавших после ударов США 400 кг обогащенного до 60% урана находятся под обломками иранских ядерных объектов, заявил Арагчи. По его словам, неизвестно, какая часть из этого уцелела. Иран продолжит эту программу

Пропавшие после ударов США по крупнейшим объектам иранской ядерной программы 400 кг обогащенного до 60% урана находятся там же, где они были до атак, заявил в интервью Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале.

По словам Арагчи, «почти все» эти материалы находятся «под обломками» разрушенных в результате ударов предприятий. «Мы не собираемся извлекать их из-под обломков, пока они не будут готовы. Конечно, мы не знаем, сколько из этих 400 килограммов уцелели, а сколько потеряно, и мы не узнаем, пока не вытащим их из-под завалов», — сказал он.

Арагчи оценил ущерб от ударов США по иранским ядерным объектам как «великий» и сообщил о разрушениях зданий и оборудования. Вместе с тем он подчеркнул, что технологии «не разрушены», а также заявил, что «наша решимость не исчезла, и даже после войны она возросла».

В июне произошла 12-дневная война между Израилем и Ираном. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объяснил решение о начале ударов операции близостью Тегерана к созданию ядерного оружия. К конфликту подключились США, нанеся удары по крупнейшим объектам иранской ядерной программы в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Хотя президент США Дональд Трамп заявлял об уничтожении иранской ядерной программы, в Тегеране сообщали о возможности ее возобновить. МАГАТЭ объявило, что не может отследить 400 кг обогащенного до 60% урана. Глава агентства Рафаэль Гросси в конце июня говорил, что Иран сможет возобновить процесс обогащения урана за несколько месяцев. Тегеран после атак приостановил сотрудничество с МАГАТЭ.

США призывают Иран возобновить переговоры о новой ядерной сделке и передали предложение об этом через Оман. Арагчи говорил, что Тегеран может рассмотреть «разумное, взвешенное и справедливое предложение» Вашингтона для переговоров по ядерной программе, но отказываться от обогащения урана не собирается.