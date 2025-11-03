Глава МИД Ирана раскрыл местонахождение пропавшего после ударов урана
Пропавшие после ударов США по крупнейшим объектам иранской ядерной программы 400 кг обогащенного до 60% урана находятся там же, где они были до атак, заявил в интервью Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале.
По словам Арагчи, «почти все» эти материалы находятся «под обломками» разрушенных в результате ударов предприятий. «Мы не собираемся извлекать их из-под обломков, пока они не будут готовы. Конечно, мы не знаем, сколько из этих 400 килограммов уцелели, а сколько потеряно, и мы не узнаем, пока не вытащим их из-под завалов», — сказал он.
Арагчи оценил ущерб от ударов США по иранским ядерным объектам как «великий» и сообщил о разрушениях зданий и оборудования. Вместе с тем он подчеркнул, что технологии «не разрушены», а также заявил, что «наша решимость не исчезла, и даже после войны она возросла».
В июне произошла 12-дневная война между Израилем и Ираном. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объяснил решение о начале ударов операции близостью Тегерана к созданию ядерного оружия. К конфликту подключились США, нанеся удары по крупнейшим объектам иранской ядерной программы в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Хотя президент США Дональд Трамп заявлял об уничтожении иранской ядерной программы, в Тегеране сообщали о возможности ее возобновить. МАГАТЭ объявило, что не может отследить 400 кг обогащенного до 60% урана. Глава агентства Рафаэль Гросси в конце июня говорил, что Иран сможет возобновить процесс обогащения урана за несколько месяцев. Тегеран после атак приостановил сотрудничество с МАГАТЭ.
США призывают Иран возобновить переговоры о новой ядерной сделке и передали предложение об этом через Оман. Арагчи говорил, что Тегеран может рассмотреть «разумное, взвешенное и справедливое предложение» Вашингтона для переговоров по ядерной программе, но отказываться от обогащения урана не собирается.
