Макрон признал, что ЕС не принудит Россию к переговорам с ним по Украине
У Европы нет возможности принудить Россию вести с ними переговоры об урегулировании конфликта на Украине, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам. Трансляцию вел BFMTV.
«Реальный взгляд на вещи заставляет нас понять, что сегодня мы не в ситуации, которая вернула бы Россию за стол переговоров», — сказал он.
По мнению президента, Европа считает, что нужно продолжать военную поддержку Украины и увеличивать давление на российскую экономику, чтобы заставить Москву вернуться за стол переговоров.
Российская сторона не раз объявляла, что не отказывается от переговоров. 2 декабря Президент России Владимир Путин заявил, что «европейцы молчат» и «обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров». «Но я хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились, <...> потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях», - заявил он.
Путин отметил, что Европа может вернуться к переговорам по урегулированию на Украине, если будет учитывать «реалии на земле». По мнению президента, у Европы «нет мирной повестки», она находится «на стороне войны». Также ЕС выдвигает неприемлемые для Москвы предложения об урегулировании конфликта на Украине, чтобы заблокировать мирный процесс.
В конце ноября США представили свой мирный план урегулирования конфликта на Украине, он состоял из 28 пунктов. Позднее европейская сторона представила свою версию. Его обсуждали на переговорах представителей Украины с союзниками из США и Европы 23 ноября. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили