Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон признал, что ЕС не принудит Россию к переговорам с ним по Украине

Макрон: ЕС не может заставить Россию сесть с ним за стол переговоров по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Президент Франции считает, что необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине и наращивать давление на российскую экономику. Только это вернет Россию за стол переговоров
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

У Европы нет возможности принудить Россию вести с ними переговоры об урегулировании конфликта на Украине, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам. Трансляцию вел BFMTV.

«Реальный взгляд на вещи заставляет нас понять, что сегодня мы не в ситуации, которая вернула бы Россию за стол переговоров», — сказал он.

По мнению президента, Европа считает, что нужно продолжать военную поддержку Украины и увеличивать давление на российскую экономику, чтобы заставить Москву вернуться за стол переговоров.

Макрон предложил зимний мораторий на удары по энергосистеме Украины
Политика
Эмманюэль Макрон

Российская сторона не раз объявляла, что не отказывается от переговоров. 2 декабря Президент России Владимир Путин заявил, что «европейцы молчат» и «обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров». «Но я хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились, <...> потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях», - заявил он.

Путин отметил, что Европа может вернуться к переговорам по урегулированию на Украине, если будет учитывать «реалии на земле». По мнению президента, у Европы «нет мирной повестки», она находится «на стороне войны». Также ЕС выдвигает неприемлемые для Москвы предложения об урегулировании конфликта на Украине, чтобы заблокировать мирный процесс.

В конце ноября США представили свой мирный план урегулирования конфликта на Украине, он состоял из 28 пунктов. Позднее европейская сторона представила свою версию. Его обсуждали на переговорах представителей Украины с союзниками из США и Европы 23 ноября. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Эмманюэль Макрон Европа Россия переговоры Украина Франция
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
