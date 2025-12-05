Макрон: ЕС не может заставить Россию сесть с ним за стол переговоров по Украине

Макрон признал, что ЕС не принудит Россию к переговорам с ним по Украине

Президент Франции считает, что необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине и наращивать давление на российскую экономику. Только это вернет Россию за стол переговоров

Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

У Европы нет возможности принудить Россию вести с ними переговоры об урегулировании конфликта на Украине, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам. Трансляцию вел BFMTV.

«Реальный взгляд на вещи заставляет нас понять, что сегодня мы не в ситуации, которая вернула бы Россию за стол переговоров», — сказал он.

По мнению президента, Европа считает, что нужно продолжать военную поддержку Украины и увеличивать давление на российскую экономику, чтобы заставить Москву вернуться за стол переговоров.

Российская сторона не раз объявляла, что не отказывается от переговоров. 2 декабря Президент России Владимир Путин заявил, что «европейцы молчат» и «обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров». «Но я хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились, <...> потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях», - заявил он.

Путин отметил, что Европа может вернуться к переговорам по урегулированию на Украине, если будет учитывать «реалии на земле». По мнению президента, у Европы «нет мирной повестки», она находится «на стороне войны». Также ЕС выдвигает неприемлемые для Москвы предложения об урегулировании конфликта на Украине, чтобы заблокировать мирный процесс.

В конце ноября США представили свой мирный план урегулирования конфликта на Украине, он состоял из 28 пунктов. Позднее европейская сторона представила свою версию. Его обсуждали на переговорах представителей Украины с союзниками из США и Европы 23 ноября. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.