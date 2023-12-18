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Война санкций ,  
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Москва пообещала ответ на новый пакет санкций ЕС

В МИДе сказали, что ответят на 12-й пакет санкций Евросоюза против России
Сюжет
Война санкций
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Москва ответит на 12-й пакет санкций ЕС, заявили в МИД России.

«Ответ будет», — прокомментировали в дипведомстве новый виток санкционного противостояния, передает ТАСС.

18 декабря Евросоюз утвердил двенадцатый пакет антироссийских санкций. Он вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые были произведены или обработаны в России. Запрет установят к сентябрю 2024 года поэтапно. Введены экспортные ограничения на химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотников, импортные — на чугун, медную и алюминиевую проволоку

ЕС также обязал страны — члены объединения уведомлять о продаже танкеров любой третьей стране.

Кроме того, Брюссель включил в санкционный список 29 юридических лиц за «прямую поддержку российского военно-промышленного комплекса». В их отношении будут применять более жесткие экспортные ограничения в части товаров и технологий двойного назначения.

Помимо этого, под санкции попал ряд физических лиц. Среди них — сын зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, а также главы Республики Алтай Олег Хорохордин и Башкирии Радий Хабиров.

Теги
Министерство иностранных дел Евросоюз санкции против России ответные меры
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