Москва пообещала ответ на новый пакет санкций ЕС
Москва ответит на 12-й пакет санкций ЕС, заявили в МИД России.
«Ответ будет», — прокомментировали в дипведомстве новый виток санкционного противостояния, передает ТАСС.
18 декабря Евросоюз утвердил двенадцатый пакет антироссийских санкций. Он вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые были произведены или обработаны в России. Запрет установят к сентябрю 2024 года поэтапно. Введены экспортные ограничения на химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотников, импортные — на чугун, медную и алюминиевую проволоку
ЕС также обязал страны — члены объединения уведомлять о продаже танкеров любой третьей стране.
Кроме того, Брюссель включил в санкционный список 29 юридических лиц за «прямую поддержку российского военно-промышленного комплекса». В их отношении будут применять более жесткие экспортные ограничения в части товаров и технологий двойного назначения.
Помимо этого, под санкции попал ряд физических лиц. Среди них — сын зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, а также главы Республики Алтай Олег Хорохордин и Башкирии Радий Хабиров.