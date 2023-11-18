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Война санкций ,  
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Песков объяснил слова Путина о диверсиях Запада фразой «есть резон»

Песков: у Путина есть причины говорить о возможных диверсиях Запада
Сюжет
Война санкций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не просто так говорит, что Запад может организовать новые диверсии против России, так как санкции не сработали, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеведущему Павлу Зарубину. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

Зарубин попросил Пескова прокомментировать слова президента о возможных диверсиях Запада из-за неэффективности санкций.

«В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам 1 ноября. Тогда же он напомнил об обвинениях России в повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить», — сказал Песков в интервью Зарубину. По его словам, «западники мучаются», так как «санкции не бьют» по России. «Более того, мы, как всегда, русские, ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций», — добавил пресс-секретарь главы государства.

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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. ЧП случилось в экономических зонах Швеции и Дании, которые вместе с Германией ведут расследование. Западные СМИ, включая The New York Times и Washington Post, писали, что в деле о подрыве трубопроводов есть «украинский след». Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», США и Великобритания отвергли обвинения.

8 октября финский и эстонский операторы заметили падение давления в газопроводе Balticconnector. Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что вероятная утечка произошла в результате «воздействия извне». В финской полиции заявили, что в момент повреждения Balticconnector неподалеку от места, где это произошло, находилось несколько судов, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть». «Росатом» исключил причастность судна к инциденту.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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