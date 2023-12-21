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Военная операция на Украине ,  
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В сенате США увидели «призрак Трампа» в вопросе Украины

Шумер: республиканцы понимают важность помощи Украине, но у них «призрак Трампа»
Сюжет
Военная операция на Украине
Часть республиканцев в конгрессе можно убедить проголосовать за помощь Украине, но над остальными навис «призрак Трампа», который может помешать планам Белого дома, считает лидер демократов в сенате. Москва требует не помогать ВСУ
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Morgan / Reuters)

Бывший президент Дональд Трамп авторитетен среди конгрессменов-республиканцев в сенате США, вопрос состоит в том, поддержат ли они законопроект о помощи Украине, осознавая, что это вызовет «отвратительные и злобные» нападки со стороны политика. Таким вопросом задался лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер, пишет Politico.

«Перед их центристами стоит дилемма. Они знают, что это правильный поступок — [передать помощь] Украине. И они знают, что мы должны что-то сделать [из-за ситуации с мигрантами] на границе. И мы готовы идти им навстречу по многим вопросам. Но у них также есть призрак Дональда Трампа», — сказал Шумер.

По его оценке, пять республиканцев в сенате твердо поддержат выделение помощи Украине, 15 полны решимости проголосовать против, а остальные 29 конгрессменов могут попасть под влияние Трампа.

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Джо Байден

Конгресс США на протяжении нескольких месяцев не может согласовать пакет помощи иностранным партнерам — Украине, Израилю, Тайваню и другим. Предложенный президентом Джо Байденом план не прошел голосование в сенате, после чего Белый дом начал прорабатывать возможные уступки по миграционному вопросу, чтобы склонить часть республиканцев на свою сторону.

Сенат вернется к обсуждению вопроса о выделении помощи Украине 8 января. Белый дом предупреждал, что предназначенные для Киева средства заканчиваются, в конце декабря будет выделен последний пакет помощи.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что если Трамп победит на президентских выборах в США (назначены на ноябрь 2024-го), то это окажется сильное влияние на ход конфликта: «Американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы». «Если <...> конгресс, Белый дом поменяют политику, я скажу — хорошо, мы будем сражаться без вас», — предупреждал Зеленский ранее.

По сведениям Reuters, возвращение Трампа в Белый дом грозит сменой внешней политики в отношении Украины, Китая и НАТО.

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Дональд Трамп Сенат США Конгресс США США Чарльз Шумер республиканцы Республиканская партия Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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