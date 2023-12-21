В сенате США увидели «призрак Трампа» в вопросе Украины

Часть республиканцев в конгрессе можно убедить проголосовать за помощь Украине, но над остальными навис «призрак Трампа», который может помешать планам Белого дома, считает лидер демократов в сенате. Москва требует не помогать ВСУ

Дональд Трамп (Фото: Scott Morgan / Reuters)

Бывший президент Дональд Трамп авторитетен среди конгрессменов-республиканцев в сенате США, вопрос состоит в том, поддержат ли они законопроект о помощи Украине, осознавая, что это вызовет «отвратительные и злобные» нападки со стороны политика. Таким вопросом задался лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер, пишет Politico.

«Перед их центристами стоит дилемма. Они знают, что это правильный поступок — [передать помощь] Украине. И они знают, что мы должны что-то сделать [из-за ситуации с мигрантами] на границе. И мы готовы идти им навстречу по многим вопросам. Но у них также есть призрак Дональда Трампа», — сказал Шумер.

По его оценке, пять республиканцев в сенате твердо поддержат выделение помощи Украине, 15 полны решимости проголосовать против, а остальные 29 конгрессменов могут попасть под влияние Трампа.

Конгресс США на протяжении нескольких месяцев не может согласовать пакет помощи иностранным партнерам — Украине, Израилю, Тайваню и другим. Предложенный президентом Джо Байденом план не прошел голосование в сенате, после чего Белый дом начал прорабатывать возможные уступки по миграционному вопросу, чтобы склонить часть республиканцев на свою сторону. Сенат вернется к обсуждению вопроса о выделении помощи Украине 8 января. Белый дом предупреждал, что предназначенные для Киева средства заканчиваются, в конце декабря будет выделен последний пакет помощи.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что если Трамп победит на президентских выборах в США (назначены на ноябрь 2024-го), то это окажется сильное влияние на ход конфликта: «Американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы». «Если <...> конгресс, Белый дом поменяют политику, я скажу — хорошо, мы будем сражаться без вас», — предупреждал Зеленский ранее.

По сведениям Reuters, возвращение Трампа в Белый дом грозит сменой внешней политики в отношении Украины, Китая и НАТО.

Российские власти критически относятся к западной военной помощи и требуют прекратить этот процесс. Москва подчеркивает, что такая поддержка не помешает России, но продлит конфликт.