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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал, что Трамп после переизбрания изменит политику по Украине

Reuters: Трамп после переизбрания изменит политику по Украине, Китаю и НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
В случае победы на президентских выборах в США Трамп может ввести торговые пошлины для стран НАТО, которые не выделяют 2% ВВП на оборону, а также полностью отказаться от помощи Киеву, узнал Reuters
Фото: Caroline Brehman / EPA / ТАСС
Фото: Caroline Brehman / EPA / ТАСС

В случае победы на выборах президента США в 2024 году Дональд Трамп намерен предпринять радикальные шаги, в числе которых назначение на ключевые посты «лоялистов» и изменение внешней политики США в отношении Китая, НАТО и Украины, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, во время своего первого президентского срока Трамп часто выражал разочарование по поводу высокопоставленных чиновников, которые «тормозили, откладывали или отговаривали его от некоторых его планов». «Президент Трамп пришел к пониманию того, что персонал — это политика», — заявил Reuters четвертый и последний советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, в начале правления Трампа в его администрации было много людей, которые были заинтересованы в реализации своей собственной политики, а не политики президента. Теперь же наличие большего количества «лоялистов» позволит Трампу продвигать свои внешнеполитические приоритеты быстрее и эффективнее, заявили Reuters нынешние и бывшие помощники экс-президента.

Они также сообщили, что если он вернется к власти, то не станет «тратить время зря» и сократит оборонную помощь Европе, а также введет торговые пошлины для стран НАТО, которые не выделяют 2% своего ВВП на оборону. Кроме этого, Трамп и дальше будет сокращать объем торговли с Китаем.

Вместе с этим, по данным источников Reuters, в Вашингтоне существуют серьезные опасения, что Трамп может прекратить помощь Украине. «Ходят слухи, что он [Трамп] хочет вывести США из НАТО или выйти из Европы, конечно, это звучит тревожно, но <…> мы не в панике», — сказал агентству дипломат одного из прибалтийских государств. Помощники экс-президента также выражали обеспокоенность тем что «Америка платит слишком много за поддержку как НАТО, так и Украины».

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, инаугурация — в январе 2025-го. И Трамп, и нынешний президент Джо Байден уже объявили о своем участии в них.

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Дональд Трамп

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Трамп неоднократно заявлял, что если бы он вновь стал президентом США, то смог бы договориться о завершении военных действий на Украине всего за сутки. В июле 2023 года он объяснил, как намерен это сделать: «Я бы сказал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу [президенту России Владимиру] Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется». По словам Трампа, он хорошо знает Зеленского и «очень хорошо, даже лучше» — Путина.

Украинский лидер тогда усомнился в способности экс-президента США завершить конфликт. Зеленский отметил, что боевые действия шли еще тогда, когда Трамп был главой государства (он занимал эту должность с 2016 по 2020 год). «Почему он не сделал этого раньше?» — задался вопросом Зеленский и выразил мнение, что в мире нет людей, «которые могли бы просто поговорить с Путиным» и положить конец конфликту.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что США действительно способны завершить конфликт «не за день, не за два», но достаточно быстро. Для этого, по его словам, «достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона», но Соединенные Штаты вместо этого поставляют Украине оружие. Путин подчеркивал, что конфликт завершится тогда, когда Москва достигнет своих целей.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп Военная операция на Украине внешняя политика президентские выборы США
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