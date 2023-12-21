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Выборы президента США ,  
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Байден заявил о поддержке Трампом мятежа в США

Байден: Трамп поддержал штурм капитолия и является мятежником
Сюжет
Выборы президента США
Байден согласился, что Трамп — мятежник из-за поддержки штурма здания капитолия его сторонниками в 2021 году. Накануне суд в Колорадо решил, что Трамп не может вновь претендовать на должность президента
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Бывший президент Дональд Трамп несет ответственность за штурм капитолия своими сторонниками, несогласными с результатами президентских выборов, заявил нынешний лидер США Джо Байден. Запись опубликовал телеканал PBS.

Журналистка спросила у Байдена, является ли, по его мнению, Трамп мятежником. «Это очевидно. Вы все это видели. Теперь, применима ли 14-я поправка, я предоставлю суду принять это решение. Но он, безусловно, поддержал восстание. В этом нет сомнений. Ни одного. Ноль. И, похоже, он удвоил свои усилия», — ответил президент США.

Байден также не согласился с мнением Трампа, заявившего, что мигранты «загрязняют кровь» США. «Экономика и наша нация становятся сильнее, когда мы задействуем весь спектр талантов в этой стране», — подчеркнул президент.

Речь идет о словах Трампа, которые тот произнес во время митинга в Нью Гемпшире. Он пообещал разобраться с миграционным потоком уроженцев Африки, Южной Америки и Азии, пытающихся попасть в США через границу с Мексикой.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Толпа сторонников Трампа после митинга, на котором выступал политик, ворвалась в здание, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов 2020 года. При столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Политик не признал вину по делу о штурме.

Может ли Трамп стать президентом после запрета его праймериз в Колорадо
Политика
Дональд Трамп

В конце декабря суд в штате Колорадо запретил Трампу баллотировться в президенты и постановил вычеркнуть из бюллетеней республиканских партийных праймериз. Решение приняли с небольшим перевесом — четыре голоса за и три против на основании 14-й поправки к Конституции США. В соответствии с третьим пунктом этой поправки занимавший военную или гражданскую должность человек после участия в мятеже не может занимать государственную должность.

Решение распространяется только на территорию Колорадо. Оно не вступит в силу до 4 января. До этого дня решение можно обжаловать. В предвыборном штабе Трампа назвали вердикт суда Колорадо ошибочным и недемократичным и заявили, что подадут апелляцию в Верховный суд США.

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Решение суда создает прецедент, которому могут последовать другие штаты, если Верховный суд США подтвердит полномочия суда штата отстранять кандидата от праймериз. Аналогичные иски были отклонены в судах Миннесоте и Нью-Гэмпшире.




 

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