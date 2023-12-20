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Военная операция на Украине ,  
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Лидер демократов в сенате назвал срок возврата к вопросу о помощи Киеву

Лидер демократов в сенате Чак Шумер: палата вновь обсудит помощь Киеву в январе
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Военная операция на Украине

Сенат США вернется к обсуждению вопроса о предоставлении помощи Украине в январе 2024 года, сообщил журналистам лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Он уточнил, что сенаторы вернутся к проработке договоренностей после завершения каникул 8 января. «Наши переговорщики будут очень упорно работать во время каникул в декабре и январе, и наша цель состоит в том, чтобы добиться чего-то сразу же после возвращения. Мы найдем лучший способ для этого», — сказал он (цитата по Reuters).

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки.

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Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Американская администрация неоднократно предупреждала, что деньги для Украины закончатся до конца 2023 года без выделения дополнительных средств. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 18 декабря сообщил, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним  из-за отсутствия ресурсов.

В начале декабря в сенате США прошло голосование по законопроекту о многомиллиардной помощи Украине и Израилю, однако инициатива провалилась. Для одобрения документа требовались голоса 60 сенаторов, но поддержали его 49 человек, а 51 отдал голос «против». Палата представителей США контролируется республиканцами, сенат — демократами.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

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Теги
Украина Сенат США военная помощь
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