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Военная операция на Украине ,  
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Дума приняла закон о призыве граждан с судимостью за тяжкие преступления

Госдума приняла поправки, разрешающие мобилизацию лиц с судимостью за тяжкие преступления
Законопроект принят в третьем чтении. Он подразумевает изменение пункта закона «О мобилизации», согласно которому лица с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкое преступление не могут быть мобилизованы
Фото: Иван Руднев / РИА Новости
Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие в третьем чтении поправок, разрешающих мобилизовывать граждан с судимостью за тяжкие преступления, передает корреспондент РБК.

Авторы законопроекта — председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. Они предложили изменить п. 4 ст. 17 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», запрещающий призывать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления. Предлагается сохранить запрет лишь для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, преступления, связанные с терроризмом, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством либо организацией, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти.

Депутаты также считают нужным регламентировать прохождение альтернативной гражданской службы (АГС) в период мобилизации — закрепить вопросы АГС в отдельной статье и добавить в ФЗ «Об обороне» ст. 17.1 (прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации). Тогда граждане, проходящие АГС в организациях Вооруженных сил и других войск, останутся на ней при объявлении мобилизации, а тех, кто проходит такую службу в других организациях, можно будет перевести на АГС в Вооруженные силы.

Ранее на портале «Объясняем.рф» указывалось, что альтернативная служба при объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации не предусмотрена. Юрист Павел Чиков отмечал, что действующий закон «Об альтернативной гражданской службе» предполагает право на нее только в случае призыва на срочную службу, а правовых актов об АГС в период мобилизации нет.

В октябре глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и член этого комитета Ольга Ковитиди разработали законопроект об участии осужденных в боевых действиях с возможностью дальнейшего помилования. До этого похожий законопроект вносили депутаты из Башкирии: они предложили давать осужденным отсрочку за участие в военной операции на Украине и засчитывать день участия в военных действиях за десять дней отбытого срока. Инициативу раскритиковал владелец группы «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин. По его мнению, «осужденных использовать в боевых действиях необходимо очень аккуратно».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
мобилизация частичная мобилизация Госдума законопроект Андрей Картаполов альтернативная гражданская служба судимость
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