Зеленский рассказал о привлечении Европы к работе над мирным планом США

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с европейскими лидерами сообщил, что Киев вместе со странами ЕС работает над мирным планом, предложенным США.

«Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены», — сказал он после беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В то же время Bloomberg отмечает, что европейские союзники Киева «объединились с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отклонить ключевые элементы» плана. Макрон, Стармер и Мерц во время телефонного разговора с украинским лидером договорились, что ВСУ нужно сохранить способность защищать суверенитет Украины, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров, говорится в заявлении немецкого правительства.

О работе США над новым мирным планом писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. Они приводили выдержки из документа, утверждая, что Вашингтон консультируется по этому вопросу с Москвой. В Кремле это опровергали.

План состоит из 28 пунктов, копию, как утверждается, мирного плана 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады от оппозиционной «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Текст документа также приводит Bloomberg. Из положений, перечисленных в нем, следует, что между Россией, Украиной и Европой будет заключен договор о ненападении, Москва и Киев получат гарантии безопасности, они будут отменены в случае атаки одной из сторон.

Согласно плану, Украина должна закрепить в Конституции отказ от вступления в НАТО, безъядерный статус, ограничить численность вооруженных сил до 600 тыс. человек, признать частью России Крым, ДНР, ЛНР, а Херсонская и Запорожская области получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.

С России, указано в документе, поэтапно снимут санкции, а также предложат ей вернуться в G7 (до выхода Москвы из объединения оно называлось G8), будет заключен российско-американский договор о сотрудничестве в целях взаимного развития в области энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта.

По данным NBC, план уже поддержал Трамп. Сам документ 20 ноября представил Зеленскому на встрече министр армии Дэниел Дрисколл. Как сообщал Axios, они договорились принять документ в сжатые сроки.

Россия не получала проект мирного плана США, заявили в МИДе. В Кремле указывали, что не будут обсуждать вопросы об урегулировании «в мегафонном режиме». «Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.