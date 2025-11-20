 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
NBC узнал об одобрении Трампом плана из 28 пунктов по Украине

NBC: Трамп одобрил предложенный США план урегулирования на Украине из 28 пунктов
Сюжет
Военная операция на Украине
План был одобрен Трампом на прошлой неделе, сообщил NBC представитель администрации. По его словам, предложение «включает в себя то, что Украина хочет», и то, в чем она «нуждается для достижения прочного мира»
Президент США Дональд Трамп одобрил план из 28 пунктов по установлению мира между Россией и Украиной. Об этом сообщил NBC News высокопоставленный представитель администрации.

По его словам, план получил одобрение главы государства на этой неделе. В разработке участвовали спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

«План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира», — сказал NBC чиновник. Он отметил, что предложение «включает в себя то, что Украина хочет, и [в чем] нуждается для достижения прочного мира».

Деталей о плане, однако, собеседник NBC не раскрыл. Источник выразил мнение, что план еще требует обсуждения с основными заинтересованными сторонами.

По сведениям источника, близкого к украинскому правительству, а также европейского чиновника, знакомого с ситуацией, Украина не принимала участия в разработке предлагаемого мирного плана: Киев проинформировали об общих положениях, но не о деталях, предложения в процессе разработки ему также не поступали, говорят два источника.

Telegraph рассказала о схеме «деньги за землю» в плане США по Украине
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

О том, что США тайно работают над новым мирным планом по Украине из 28 пунктов, консультируясь с Россией, накануне сообщило издание Axios. По его информации, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который координирует работу, «активно обсуждал» документ со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября.

Дмитриев же сообщил, что основная идея заключается в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные Трампом и президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске, и разработать документ к их следующей встрече, призванный «не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить американо-российские отношения [и] учесть озабоченности России в сфере безопасности». В Кремле, комментируя публикации Axios и Politico о плане, заявили об отсутствии каких-либо «новаций» с момента саммита на Аляске.

Полное содержание плана не раскрывалось, однако отдельные пункты раскрывали американские СМИ. В частности, это:

  • уступка Донбасса со стороны Киева (Politico, Financial Times и The Telegraph, регион вошел в состав России по итогам референдума в 2022 году);
  • отказ Украины на несколько лет от стремления вступить в альянс (WSJ). Москва против присоединения Киева к блоку;
  • сокращение численности ВСУ вдвое и отказ Украины от ключевых видов вооружений (Reuters и FT);
  • признание русского языка государственным на Украине;
  • сворачивание военной помощи США;
  • предоставлении официального статуса «местному отделению Русской православной церкви»;
  • обязательство для украинского президента Владимира Зеленского принять условия (все четыре пункта — FT).

Путин подчеркивал, что для достижения «устойчивого и долгосрочного» мира «должны быть устранены все первопричины кризиса». Таковыми он называл доведение Западом ситуации на Украине до госпереворота и до боевых действий в Донбассе, а также втягивание Киева в НАТО.

Кроме того, по словам Путина, должны быть обеспечены безопасность России, и «интересы наших людей на тех территориях <> где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной».

