NBC узнал об одобрении Трампом плана из 28 пунктов по Украине

План был одобрен Трампом на прошлой неделе, сообщил NBC представитель администрации. По его словам, предложение «включает в себя то, что Украина хочет», и то, в чем она «нуждается для достижения прочного мира»

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп одобрил план из 28 пунктов по установлению мира между Россией и Украиной. Об этом сообщил NBC News высокопоставленный представитель администрации.

По его словам, план получил одобрение главы государства на этой неделе. В разработке участвовали спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

«План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира», — сказал NBC чиновник. Он отметил, что предложение «включает в себя то, что Украина хочет, и [в чем] нуждается для достижения прочного мира».

Деталей о плане, однако, собеседник NBC не раскрыл. Источник выразил мнение, что план еще требует обсуждения с основными заинтересованными сторонами.

По сведениям источника, близкого к украинскому правительству, а также европейского чиновника, знакомого с ситуацией, Украина не принимала участия в разработке предлагаемого мирного плана: Киев проинформировали об общих положениях, но не о деталях, предложения в процессе разработки ему также не поступали, говорят два источника.

О том, что США тайно работают над новым мирным планом по Украине из 28 пунктов, консультируясь с Россией, накануне сообщило издание Axios. По его информации, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который координирует работу, «активно обсуждал» документ со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября.

Дмитриев же сообщил, что основная идея заключается в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные Трампом и президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске, и разработать документ к их следующей встрече, призванный «не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить американо-российские отношения [и] учесть озабоченности России в сфере безопасности». В Кремле, комментируя публикации Axios и Politico о плане, заявили об отсутствии каких-либо «новаций» с момента саммита на Аляске.

Полное содержание плана не раскрывалось, однако отдельные пункты раскрывали американские СМИ. В частности, это:

уступка Донбасса со стороны Киева (Politico, Financial Times и The Telegraph, регион вошел в состав России по итогам референдума в 2022 году);

отказ Украины на несколько лет от стремления вступить в альянс (WSJ). Москва против присоединения Киева к блоку;

сокращение численности ВСУ вдвое и отказ Украины от ключевых видов вооружений (Reuters и FT);

признание русского языка государственным на Украине;

сворачивание военной помощи США;

предоставлении официального статуса «местному отделению Русской православной церкви»;

обязательство для украинского президента Владимира Зеленского принять условия (все четыре пункта — FT).

Путин подчеркивал, что для достижения «устойчивого и долгосрочного» мира «должны быть устранены все первопричины кризиса». Таковыми он называл доведение Западом ситуации на Украине до госпереворота и до боевых действий в Донбассе, а также втягивание Киева в НАТО.

Кроме того, по словам Путина, должны быть обеспечены безопасность России, и «интересы наших людей на тех территориях <> где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной».