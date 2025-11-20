Axios сообщил о согласии Зеленского подписать мирный план в сжатые сроки

Новый план США предусматривает серьезные уступки со стороны Киева, пишет издание. Зеленский при этом заявил о готовности обсудить документ с Трампом. Москва настаивает на учете своих интересов при урегулировании

Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом заявил, что готов работать с администрацией Трампа над новым планом о мирном урегулировании.

Зеленский и Дрисколл договорились о подписании документа в «сжатые сроки», сообщает издание со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как отмечает издание, план Вашингтона требует от Украины пойти на «огромные уступки», включая передачу России территорий, в настоящее время контролируемых Киевом. Но вместо того, чтобы сразу отвергнуть его, украинский президент согласился на переговоры, а его офис заявил, что он рассчитывает обсудить это с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни, отмечается в статье.

Администрация Трампа работает над новым планом урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов, писал Axios. По данным Politico, Киев не привлекли к разработке документа, но его уже одобрил американский лидер. В плане содержатся в том числе требования к Киеву уступить Донбасс, сократить численность ВСУ, отказаться от ключевых вооружений и сделать русский язык официальным на Украине.

Россия заявляет о готовности к миру, но с учетом своих интересов. Среди условий урегулирования президент Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с России. В Кремле, комментируя сообщения о плане США по установлению мира, говорили, что не им нечего сказать чего-то нового по этой теме.