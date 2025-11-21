Зеленский созвонился с европейскими лидерами для обсуждения мирного плана

Зеленский созвонился с Макроном, Мерцем и Стармером для обсуждения мирного плана

Зеленский сообщил, что уже получил «мирный план», разработанный США, и готов обсудить его с Трампом. В Кремле заявили, что России пока этот документ официально никто не предоставлял

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонную беседу с западными лидерами — президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем для обсуждения проекта «мирного плана» по Украине. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на источник.

Ранее газета Bild писала, что Мерц проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и Зеленским.

Накануне Axios сообщил о разработке США нового мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов, при этом NBC узнал об одобрении Трампом этого плана. Вскоре украинский нардеп Алексей Гончаренко после встречи Зеленского с представителями США обнародовал мирный план, предложенный американской стороной. Он включает в себя:

признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями; отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне;

ограничение численности украинских войск — до 600 тыс. бойцов;

поэтапное снятие санкций с России и возвращение в G8;

использование $100 млрд замороженных активов с целью восстановления Украины.

По данным Financial Times, в Киеве раскритиковали документ, сочтя его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский одобрит «мирный план» к 27 ноября. При этом, отмечает газета, крайне маловероятно, что соглашение подпишут к этому времени.

Сам Зеленский подтвердил, что план получил и готов обсудить его с Трампом. По словам украинского лидера, поддержка США «может приблизить реальный мир», в то время как Россия «не демонстрирует желание мира».

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва официально этот документ США не получала. Он подчеркнул, что Россия как и прежде открыта к диалогу, однако «предметно ничего в настоящий момент не обсуждается».

Песков также подчеркнул, что американский мирный план по Украине в Кремле не собираются обсуждать с громкими публичными заявлениями — России не нужны «мегафонные переговоры» ради самого процесса. «Ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать», — сказал он.