 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский созвонился с европейскими лидерами для обсуждения мирного плана

Зеленский созвонился с Макроном, Мерцем и Стармером для обсуждения мирного плана
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский сообщил, что уже получил «мирный план», разработанный США, и готов обсудить его с Трампом. В Кремле заявили, что России пока этот документ официально никто не предоставлял
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонную беседу с западными лидерами — президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем для обсуждения проекта «мирного плана» по Украине. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на источник.

Ранее газета Bild писала, что Мерц проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и Зеленским.

FT узнал, что ЕС оценил мирный план Трампа как возврат к «исходной точке»
Политика
Фото:KuglerSteffen / Getty Images

Накануне Axios сообщил о разработке США нового мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов, при этом NBC узнал об одобрении Трампом этого плана. Вскоре украинский нардеп Алексей Гончаренко после встречи Зеленского с представителями США обнародовал мирный план, предложенный американской стороной. Он включает в себя:

  • признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями; отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне;
  • ограничение численности украинских войск — до 600 тыс. бойцов;
  • поэтапное снятие санкций с России и возвращение в G8;
  • использование $100 млрд замороженных активов с целью восстановления Украины.

По данным Financial Times, в Киеве раскритиковали документ, сочтя его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский одобрит «мирный план» к 27 ноября. При этом, отмечает газета, крайне маловероятно, что соглашение подпишут к этому времени.

Сам Зеленский подтвердил, что план получил и готов обсудить его с Трампом. По словам украинского лидера, поддержка США «может приблизить реальный мир», в то время как Россия «не демонстрирует желание мира».

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва официально этот документ США не получала. Он подчеркнул, что Россия как и прежде открыта к диалогу, однако «предметно ничего в настоящий момент не обсуждается».

«Без взаимной любви». Что зарубежные СМИ пишут о мирном плане Трампа
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Песков также подчеркнул, что американский мирный план по Украине в Кремле не собираются обсуждать с громкими публичными заявлениями — России не нужны «мегафонные переговоры» ради самого процесса. «Ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Зеленский Военная операция на Украине Кир Стармер Фридрих Мерц Эмманюэль Макрон переговоры Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
МИД заявил, что Россия официально не получала мирный план США
Политика
Экс-глава МИД Чехии назвал мирный план США «мюнхенским сценарием»
Политика
WSJ узнал, что Киев внес в мирный план полную амнистию для всех сторон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 15:04 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 15:04
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Экс-чемпион Bellator Немков рассказал о неудачных переговорах с UFC Спорт, 15:15
Дедлайн для ЛУКОЙЛа: хронология санкций против нефтяной компании Бизнес, 15:10
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Россияне при падении ставок переложат деньги в жилье. Чем это грозит Недвижимость, 14:56
Движение вверх: что авиации дает прогноз погоды Национальные проекты, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Послу Азербайджана заявили о необходимости освободить 11 граждан России Политика, 14:54
FT узнал, что ЕС оценил мирный план Трампа как возврат к «исходной точке» Политика, 14:51
Российский защитник вслед за Юраном покинул турецкий клуб Спорт, 14:50
Ресторатор сообщил об идее особой лицензии для кафе с российским вином Вино, 14:48
Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя скончался Общество, 14:48
Как достигать даже запредельных целей — инструкция Образование, 14:45
Зеленский созвонился с европейскими лидерами для обсуждения мирного плана Политика, 14:44