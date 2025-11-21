FT узнал, что ЕС оценил мирный план Трампа как возврат к «исходной точке»

Фото: KuglerSteffen / Getty Images

Новый мирный план США — это возврат к «исходной точке». Об этом заявил неназванный европейский чиновник, сославшись на опасения в том, что президент США Дональд Трамп заставит Киев принять условия России или Украина лишится американской военной поддержки. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на участников срочных дипломатических консультаций.

План из 28 пунктов, разработанный представителями администрации Трампа и российского лидера Владимира Путина, предусматривает, что Украина должна отказаться от значительных территорий, включая земли, которые в настоящее время контролируются Киевом. Документ также содержит другие масштабные уступки Москве, в частности запрещает любое возможное членство Украины в НАТО в будущем.

Европейские официальные лица признаются, что скорость продвижения этого плана застала их врасплох. «Мы все еще анализируем ситуацию, но процесс движется гораздо быстрее, чем мы предполагали», — отметил один из участников переговоров. Другой дипломат добавил: «Главное — сохранять хладнокровие и работать над более разумным исходом».

Три высокопоставленных европейских чиновника сообщили, что пока неясно, насколько полно Трамп поддерживает этот план или же внутри его администрации существуют разногласия по этому вопросу.