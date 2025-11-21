 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Мерц проведет переговоры по Украине с Трампом и Зеленским

Bild: Мерц проведет переговоры по Украине с Трампом и Зеленским
Сюжет
Военная операция на Украине
Фридрих Мерц и Дональд Трамп
Фридрих Мерц и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bild.

Содержание разговоров будет раскрыто «только по согласованию с собеседниками». По данным источника, предметом обсуждения может стать мирный план из 28 пунктов.

Как выглядит предложенный США план и почему он вызвал разногласия
Политика
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Ранее Axios сообщил о разработке США нового мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов. По информации NBC, этот план был одобрен президентом США Дональдом Трампом.

Позже украинский нардеп Алексей Гончаренко опубликовал предполагаемый текст договора. Согласно документу, план включает пункты:

  • признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими территориями;
  • конституционный отказ Украины от вступления в НАТО;
  • ограничение численности ВСУ до 600 тыс. военнослужащих;
  • поэтапное снятие санкций с России и возвращение в G8;
  • использование $100 млрд замороженных активов для восстановления Украины.

Мирный план Трампа по Украине по версии Гончаренко. Полный текст
Политика

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Фридрих Мерц переговоры Дональд Трамп Владимир Зеленский
Материалы по теме
Евросоюз предложит мирный план с выгодными для Украины условиями
Политика
Мирный план, который предложили США Украине. Фото
Политика
Axios сообщил о согласии Зеленского подписать мирный план в сжатые сроки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 15:04 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 15:04
Умер актер Спенсер Лофранко, известный по фильму «Кодекс Готти» Общество, 15:23
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Экс-чемпион Bellator Немков рассказал о неудачных переговорах с UFC Спорт, 15:15
Дедлайн для ЛУКОЙЛа: хронология санкций против нефтяной компании Бизнес, 15:10
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Россияне при падении ставок переложат деньги в жилье. Чем это грозит Недвижимость, 14:56
Движение вверх: что авиации дает прогноз погоды Национальные проекты, 14:55
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Послу Азербайджана заявили о необходимости освободить 11 граждан России Политика, 14:54
FT узнал, что ЕС оценил мирный план Трампа как возврат к «исходной точке» Политика, 14:51
Российский защитник вслед за Юраном покинул турецкий клуб Спорт, 14:50
Ресторатор сообщил об идее особой лицензии для кафе с российским вином Вино, 14:48
Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя скончался Общество, 14:48
Как достигать даже запредельных целей — инструкция Образование, 14:45