Bild: Мерц проведет переговоры по Украине с Трампом и Зеленским

Мерц проведет переговоры по Украине с Трампом и Зеленским

Фридрих Мерц и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bild.

Содержание разговоров будет раскрыто «только по согласованию с собеседниками». По данным источника, предметом обсуждения может стать мирный план из 28 пунктов.

Ранее Axios сообщил о разработке США нового мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов. По информации NBC, этот план был одобрен президентом США Дональдом Трампом.

Позже украинский нардеп Алексей Гончаренко опубликовал предполагаемый текст договора. Согласно документу, план включает пункты:

признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими территориями;

конституционный отказ Украины от вступления в НАТО;

ограничение численности ВСУ до 600 тыс. военнослужащих;

поэтапное снятие санкций с России и возвращение в G8;

использование $100 млрд замороженных активов для восстановления Украины.