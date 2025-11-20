Путин заявил о боях в Константиновке

 Перейти к основному контенту
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные ведут бои внутри Константиновки в ДНР, заявил президент России Владимир Путин.

«Насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта», — сказал Путин.

Материал дополняется

