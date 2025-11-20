Путин заявил о боях в Константиновке
Российские военные ведут бои внутри Константиновки в ДНР, заявил президент России Владимир Путин.
«Насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта», — сказал Путин.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники