Военная операция на Украине
0

Песков заявил об отсутствии сигналов о согласии Зеленского на переговоры

Песков: Кремль не получал сообщений о готовности Зеленского к переговорам
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Кремль не получал сообщений о готовности украинского президента Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану главы США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в телеграм-канале.

«Песков сообщил мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа», — написал он.

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Политика
Фото:Владимир Зеленский (Henry Nicholls - WPA Pool / Getty Images)

Накануне, 20 ноября, Axios узнал, что Зеленский на встрече с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом заявил, что готов работать с администрацией Трампа над новым планом о мирном урегулировании. По данным издания, Зеленский и Дрисколл договорились о подписании документа в «сжатые сроки».

Вскоре The Financial Times сообщила, что украинский президент подпишет мирное соглашение до Дня благодарения. В этом году праздник выпал на 27 ноября — следующий четверг.

Теги
Персоны
Полина Дуганова
Владимир Зеленский США Москва Дмитрий Песков Россия
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
