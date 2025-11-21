Песков заявил об отсутствии сигналов о согласии Зеленского на переговоры
Кремль не получал сообщений о готовности украинского президента Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану главы США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в телеграм-канале.
«Песков сообщил мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа», — написал он.
Накануне, 20 ноября, Axios узнал, что Зеленский на встрече с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом заявил, что готов работать с администрацией Трампа над новым планом о мирном урегулировании. По данным издания, Зеленский и Дрисколл договорились о подписании документа в «сжатые сроки».
Вскоре The Financial Times сообщила, что украинский президент подпишет мирное соглашение до Дня благодарения. В этом году праздник выпал на 27 ноября — следующий четверг.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем
Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США
WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО
Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»
Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней
Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники