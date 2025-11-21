Песков: Кремль не получал сообщений о готовности Зеленского к переговорам

Песков заявил об отсутствии сигналов о согласии Зеленского на переговоры

Владимир Зеленский (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Кремль не получал сообщений о готовности украинского президента Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану главы США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в телеграм-канале.

«Песков сообщил мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа», — написал он.

Накануне, 20 ноября, Axios узнал, что Зеленский на встрече с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом заявил, что готов работать с администрацией Трампа над новым планом о мирном урегулировании. По данным издания, Зеленский и Дрисколл договорились о подписании документа в «сжатые сроки».

Вскоре The Financial Times сообщила, что украинский президент подпишет мирное соглашение до Дня благодарения. В этом году праздник выпал на 27 ноября — следующий четверг.