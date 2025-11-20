Каллас усомнилась в эффективности мирного плана США по Украине

ЕС приветствует любые усилия в мирном направлении вокруг России и Украины, но для создания работающего плана не следует исключать из процесса урегулирования Киев и Брюссель, уверена дипломат

Кая Каллас (Фото: Christian Mang / Reuteres)

Евросоюз не принимал участие в разработке плана по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед заседанием министров иностранных дел в Брюсселе.

«Конечно, сейчас мы обсудим последние новости. То, за что мы, европейцы, всегда выступали — это прочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели», — добавила Каллас.

Для создания эффективного плана необходимо подключить к его созданию Украину и Европу, подчеркнула она.

Европейские страны встревожены условиями, предлагаемыми США, выяснило Politico. По их мнению, мирный план подразумевает значительные уступки со стороны Украины, что «поощрит» Россию и создаст «тревожный прецедент».

Украина также не участвовала в создании документа и не может согласиться на него без существенных изменений, выяснила Financial Times. В Белом доме давят на украинского президента Владимира Зеленского и полагают, что ему придется согласиться на эти условия из-за обстановки на фронте и коррупционного скандала.

План состоит из 28 пунктов. Согласно документу, Украина оставит оставит подконтрольную ей часть Донбасса, но сохранит претензии де-юре за вошедший в состав России регион. Россия же будет платить «арендную плату» за фактическое владение территорией. Кроме того, русский язык снова станет официальным и государственным, а РПЦ получит официальный статус на занятых Россией территориях. Украина сократит армию вдвое, откажется от дальнобойных ракет и планов вступить в НАТО, следует из инициативы США.

В Кремле заявили, что в переговорах Москвы и Вашингтона с момента встречи в Анкоридже не появилось «никаких новаций». Когда журналисты поинтересовались, отказывается ли представитель президента Дмитрий Песков от ответа или новшеств и правда нет, пресс-секретарь вновь повторил, что нового элемента в переговорах нет. МИД России сообщил РБК, что если бы у американской стороны появились предложения, то о них бы сообщили по установленным для этого каналам внешнеполитических ведомств двух стран. «От Госдепа МИД России ничего подобного не получал», — добавили там.