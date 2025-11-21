Axios узнал о гарантиях безопасности США для Украины по аналогии с НАТО

Мирный план США для Украины включает гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО о коллективной обороне, которые будут действовать в течение первых 10 лет с возможностью продления, пишет Axios

Разработанный американской стороной мирный план по урегулированию на Украине включает дополнительное рамочное соглашение, основанное на принципах пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, сообщает Axios. Как утверждает издание, это соглашение обяжет США и европейских союзников рассматривать любое нападение на Украину как угрозу всему трансатлантическому сообществу.

Axios пишет, что в плане из 28 пунктов, который министр армии США Дэниэл Дрисколл накануне представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, указано: «Украина получит надежные гарантии безопасности». Однако наряду с этим документом, по информации издания, США представили Украине еще один проект соглашения.

В документе, с которым ознакомился Axios, говорится, что любое будущее «масштабное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» России на Украину «будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», и США, и их союзники отреагируют соответствующим образом, в том числе с применением военной силы.

Обозначенная гарантия безопасности, как пишет издание, будет действовать в течение первых десять лет и может быть продлена по согласию сторон. В качестве подписантов документа указаны Украина, Россия, США, Евросоюз и НАТО. Axios отмечает, что подлинность данного предложения подтвердили два источника, включая высокопоставленного представителя Белого дома. Один из собеседников издания указал, что предложение еще предстоит обсудить с европейскими партнерами и оно может претерпеть изменения.

Полный текст рамочного соглашения, который опубликовал Axios: «Настоящее Рамочное соглашение устанавливает условия перемирия между Украиной и Российской Федерацией и предоставляет гарантии безопасности, основанные на принципах статьи 5 Североатлантического договора, адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров. 1. Соединенные Штаты подтверждают, что масштабное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение Российской Федерации через согласованную линию перемирия на территорию Украины будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества. В таком случае президент Соединенных Штатов, действуя в соответствии с конституционными полномочиями и после немедленных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами, определит меры, необходимые для восстановления безопасности. Эти меры могут включать применение вооруженной силы, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия, а также другие шаги, которые будут сочтены целесообразными. Любое нарушение будет оцениваться совместно с участием НАТО и Украины. 2. Члены НАТО, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, подтверждают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью европейской стабильности, и обязуются действовать сообща с Соединенными Штатами в ответ на любое нарушение, обеспечивая единую и надежную позицию сдерживания. 3. Настоящее Рамочное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение десяти лет с возможностью его продления по взаимному согласию. Контроль за его соблюдением будет осуществлять Совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров при участии США».

Axios отмечает, что предложенный США план требует «болезненных уступок» от Украины, но гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей устава НАТО американский лидер Дональд Трамп согласился предоставить впервые. Чиновник из администрации президента охарактеризовал предлагаемые гарантии безопасности как «большую победу» для Зеленского и для Украины. Однако издание не исключает, что этот план может спровоцировать критику Трампа, поскольку фактически обяжет американские вооруженные силы защищать Украину «в случае новой войны».

Axios было первым изданием, которое сообщило о разработке нового мирного плана по Украине, включающего 28 пунктов. Позднее Белый дом уточнил, что при подготовке соглашения США вели переговоры как с Россией, так и с Украиной, поскольку условия урегулирования конфликта должны быть приемлемыми для обеих сторон. Однако детали плана в Вашингтоне пока не раскрыли.

Предполагаемый текст документа вечером 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. В одном из его пунктов обозначены контакты России и НАТО при посредничестве США с целью «решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития». Кроме того, в документе прописано, что НАТО согласится не размещать войска на территории Украины, а Украина закрепит в своей Конституции отказ от присоединения к НАТО.

