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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Турция анонсировала встречу контактной группы по Газе в Москве

Глава МИД Турции: 21 ноября в Москве состоится встреча контактной группы по Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В контактную группу по урегулированию конфликта с секторе Газа входят семь стран — Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия. Первая встреча прошла в Катаре, следующая состоится в Москве
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа, состоящая из семи стран, 21 ноября проведет переговоры в Москве, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Была создана контактная группа в составе семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия). В число этих стран входит и Турция. Она начала свою деятельность. Сегодня она была в Китае, завтра (21 ноября) в Москве. Я не смог поехать, потому что сегодня был здесь (в парламенте), но мы будем там завтра и в следующих поездках», — рассказал он.

О двусторонних политических консультациях турецкий МИД сообщал накануне, переговоры ведут делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром и заместителями министра иностранных дел России Сергеем Вершининым и Александром Грушко.

Российский МИД сообщил, что сегодня прошла встреча замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина с новым послом Турции в Москве Танжу Бильгичем, в ходе которой дипломаты обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и тему зерновой сделки. Других подробностей российский МИД не привел.

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Политика

В середине октября, после того как атаки армии Израиля по сектору Газа усилились и власти страны объявили о блокаде региона, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил действия Израиля с «резней» мирного населения. На демонстрации, которая прошла в Стамбуле 28 октября, Эрдоган пообещал объявить Израиль «военным преступником».

Позже он заявил, что отказался от общения с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также возложил ответственность за гибель детей в секторе Газа на страны Запада, которые, по его мнению, хотят, чтобы мир никогда не пришел в этот регион».

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Россия после начала войны между Израилем и ХАМАС осудила нападение боевиков палестинского движения на страну. В то же время первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что «нельзя закрывать глаза» на обстрелы жилых районов в секторе Газа и гибель мирных жителей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что позиция России известна как Израилю, так и Палестине. «Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — сказал он 11 октября. Президент отметил, что в решении говорилось о создании двух независимых государств. «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», — пояснил он.


 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция Россия контактная группа переговоры сектор Газа ХАМАС Израиль
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