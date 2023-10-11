Путин озвучил позицию России по конфликту в Израиле

Россия всегда выступала за создание суверенного государства Палестина, заявил президент. «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», — указал он

Газа, Сектор Газа (Фото: Bashar Taleb apaimages / imago-images.de / Global Look Press)

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Позиция России по палестино-израильскому конфликту «хорошо известна», Москва всегда выступала за создание независимого государства Палестина, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Позиция России, о которой вы упомянули, и я только что изложил, она сложилась не сегодня, не в связи с этими трагическими событиями, а на протяжении десятилетий. И эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — сказал Путин.

Он отметил, что изначально речь шла о создании двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины.

«Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», — подчеркнул глава государства.

Палестина — историческая область на Ближнем Востоке. Она находилась под управлением Османской империи, в 1922 году мандат на ее управление получила Великобритания. В 1947 году ООН предложила прекратить действие мандата и разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим. В 1948 году было провозглашено еврейское государство — Израиль. В ходе войны за независимость израильские силы захватили 77% территории подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима. Оставшаяся часть территорий оказалась под контролем Египта и Иордании, но в 1967 году в ходе Шестидневной войны они перешли под контроль Израиля (это сектор Газа и Западный берег реки Иордан). В 1974-м ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев. В 1988-м было провозглашено государство Палестина, которое является частично признанным. В дальнейшем было еще несколько конфликтов между Израилем и Палестиной, палестинские группировки объявляли две интифады (восстания против израильской оккупации), в 1987 и 2000 годах. Западный берег реки Иордан контролирует «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ), контроль над сектором Газа с 2007 года перешел к радикальной группировке ХАМАС («Исламское движение сопротивления»).

Накануне Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани, который прибыл в Россию с официальным визитом, назвал обострение обстановки на Ближнем Востоке «ярким примером провала» политики США в этом регионе. По его словам, Вашингтон пытался «монополизировать урегулирование», но, вместо того чтобы озаботиться «поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон», навязывал то одной стороне, то другой «свои собственные представления о том, как это должно быть сделано». «Но каждый раз — без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства», — указал президент. Он призвал все конфликтующие стороны минимизировать ущерб гражданскому населению.

7 октября ХАМАС начал ракетные удары по Израилю, его отряды вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. Израильская армия стала наносить ответные удары по сектору Газа, было объявлено о его полной блокаде. 8 октября Израиль официально перешел в состояние войны с ХАМАС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал, что военные «превратят в руины» все места, где находится палестинская группировка.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о начале полномасштабного наступления, после которого «Газа никогда не будет прежней». Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе предупредил, что из-за бомбежек и блокады сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа.