 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Путин озвучил позицию России по конфликту в Израиле

Путин: Россия выступает за создание суверенной Палестины
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Россия всегда выступала за создание суверенного государства Палестина, заявил президент. «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», — указал он
Газа, Сектор Газа
Газа, Сектор Газа (Фото: Bashar Taleb apaimages / imago-images.de / Global Look Press)

Путин озвучил позицию России по конфликту в Израиле
Video

Позиция России по палестино-израильскому конфликту «хорошо известна», Москва всегда выступала за создание независимого государства Палестина, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Позиция России, о которой вы упомянули, и я только что изложил, она сложилась не сегодня, не в связи с этими трагическими событиями, а на протяжении десятилетий. И эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — сказал Путин.

Он отметил, что изначально речь шла о создании двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины.

«Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», — подчеркнул глава государства.

Палестина — историческая область на Ближнем Востоке. Она находилась под управлением Османской империи, в 1922 году мандат на ее управление получила Великобритания. В 1947 году ООН предложила прекратить действие мандата и разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим.

В 1948 году было провозглашено еврейское государство — Израиль. В ходе войны за независимость израильские силы захватили 77% территории подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима. Оставшаяся часть территорий оказалась под контролем Египта и Иордании, но в 1967 году в ходе Шестидневной войны они перешли под контроль Израиля (это сектор Газа и Западный берег реки Иордан).

В 1974-м ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев. В 1988-м было провозглашено государство Палестина, которое является частично признанным.

В дальнейшем было еще несколько конфликтов между Израилем и Палестиной, палестинские группировки объявляли две интифады (восстания против израильской оккупации), в 1987 и 2000 годах. Западный берег реки Иордан контролирует «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ), контроль над сектором Газа с 2007 года перешел к радикальной группировке ХАМАС («Исламское движение сопротивления»).

Читайте на РБК Pro
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
Время стариков: как мир дошел до геронтократии и чем это грозит
Как не попасть в ловушку мошенников при покупке готового бизнеса
Бешеный бык: как Роберт Де Ниро экспериментировал с телом ради ролей

Накануне Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани, который прибыл в Россию с официальным визитом, назвал обострение обстановки на Ближнем Востоке «ярким примером провала» политики США в этом регионе. По его словам, Вашингтон пытался «монополизировать урегулирование», но, вместо того чтобы озаботиться «поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон», навязывал то одной стороне, то другой «свои собственные представления о том, как это должно быть сделано». «Но каждый раз — без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства», — указал президент. Он призвал все конфликтующие стороны минимизировать ущерб гражданскому населению.

7 октября ХАМАС начал ракетные удары по Израилю, его отряды вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. Израильская армия стала наносить ответные удары по сектору Газа, было объявлено о его полной блокаде. 8 октября Израиль официально перешел в состояние войны с ХАМАС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал, что военные «превратят в руины» все места, где находится палестинская группировка.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о начале полномасштабного наступления, после которого «Газа никогда не будет прежней». Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе предупредил, что из-за бомбежек и блокады сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Владимир Путин палестино-израильский конфликт
Материалы по теме
Посол Израиля оценил возможную роль России в урегулировании конфликта
Политика
Эрдоган назвал атаки Израиля на сектор Газа «резней»
Политика
Зеленский допустил падение внимания к Украине из-за войны Израиля с ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 105,69 (-1,35) Инвестиции, 10 окт, 17:10 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 99,93 (-1,42) Инвестиции, 10 окт, 17:10
Золотые облигации: как драгметалл прирастет купонами Новая экономика, 17:34
Москва выделит на жилье, горсреду и транспортную инфраструктуру ₽6,2 трлн Недвижимость, 17:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:17
Путин заявил о проблемах Европы из-за надежды, что Россия рухнет Политика, 17:10
Москва планирует выделить на реновацию более ₽1 трлн в 2024-2026 годах Недвижимость, 17:10
Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа Политика, 17:05
«Новые люди» предложили запретить законом цирки с животными Политика, 17:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин обсудит миротворцев в Нагорном Карабахе с Алиевым Политика, 17:01
Путин призвал превентивно реагировать на кризисы с бензином и дизелем Экономика, 17:00
Акции Louis Vuitton Moët Hennessy рухнули до минимума с декабря 2022 года Инвестиции, 16:56
Какие настроения на рынке ценных бумаг прогнозирует индекс Мосбиржи Новая экономика, 16:54
TMZ узнал о планах Мейвезера отправить помощь Израилю на личном самолете Спорт, 16:52
Посол Израиля о будущем сектора Газа и России-посреднике. Видео Политика, 16:49
Нурмагомедов выразил уверенность в победе Махачева над Волкановски Спорт, 16:39