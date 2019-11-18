Чемезов сообщил о начале производства С-400 для Индии

Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Индии, контракт будет полностью исполнен в 2025 году, сообщил журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow 2019, передает ТАСС.

«К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год — завершение исполнения контракта», — сказал он, отметив, что Россия уже получила авансовый платеж.

Соглашение о поставке С-400 Россия и Индия заключили еще в 2016 году, его условия утвердили спустя два года. Источники РБК говорили, что сумма контракта составляет не менее $6,2 млрд. В 2018 году контракт подписали.

В августе 2018 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал, что цена С-400 для Индии была снижена. По его словам, Москва сделала уступки «не в ущерб себе».