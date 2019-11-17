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ФСВТС заявила об интересе стран Ближнего Востока к С-400

Несколько стран проявляют интерес к поставкам российских ракетных систем С-400. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

По ее словам, заявки заказчиков на систему противовоздушной обороны будут рассмотрены в установленном порядке.

Также в Минобороны сообщили, что Россия обсуждает условия поставок С-400 в Саудовскую Аравию. Контракт между странами был подписан еще в 2017 году, при этом стороны не смогли договориться о датах начала поставок. Сообщалось, что в ходе октябрьского визита в Эр-Рияд президент России Владимир Путин обсуждал с саудовским королем вопросы военно-технического сотрудничества.

В начале ноября Россия досрочно выполнила обязательства перед Турцией по доставке четырех дивизионов С-400 стоимостью $2,5 млрд. Решение Анкары о покупке российских ЗРК встретило жесткую критику со стороны Вашингтона, который пригрозил исключить Турцию из программы поставок американских истребителей F-35.

Помимо этого, поставка пяти дивизионов российских комплексов в Индию ожидается в августе 2023 года. Соответствующий контракт на $5,4 млрд был подписан в октябре 2018 года. В СМИ также появлялась информация об интересе к российским ракетным системам со стороны Египта, Марокко и Ирана. Переговоры по поставкам проводили официальные лица Ирака, Бахрейна и Катара.

Теги: С-400, российское вооружение
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