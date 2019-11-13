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Трамп предложил Эрдогану обсудить в США С-400 и сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в преддверии встречи в Белом доме со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, высоко оценил их отношения, а также рассказал о темах, которые он намерен поднять в рамках переговоров. Об этом сообщает Reuters.

«Мы будем говорить по поводу [поставок Турции российских зенитных ракетных комплексов] С-400 <...> а также об истребителях F-35», — сказал Трамп.

По его словам, в рамках встречи также будет обсужден вопрос активизации торговли между странами. Она, как указал Трамп, должна будет возрасти с $20 млрд до $100 млрд. «Мы считаем, что это должны быть $100 млрд. Это прекрасно для Турции и хорошо для нас», — отметил президент.

Встретив Эрдогана перед своей вашингтонской резиденцией, Трамп заявил, что они давно являются «хорошими друзьями», практически с первого дня его работы на посту президента США. «Их очень уважают в своей стране и в регионе», — добавил он, говоря об Эрдогане и его супруге Эмине.

Материал дополняется.

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