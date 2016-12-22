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Россиянин проиграл корейскому кандидату в борьбе за пост главы Интерпола
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Россиянин проиграл корейскому кандидату в борьбе за пост главы Интерпола
Политика, 10:21
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Россиянин проиграл корейскому кандидату в борьбе за пост главы Интерпола
Члены генассамблеи Интерпола избрали новым президентом представителя Южной Кореи. Россиянин Александр Прокопчук, которого Financial Times называла фаворитом на эту должность, нужного количества голосов не получил
Александр Прокопчук (Фото: ТАСС)

Члены генеральной ассамблеи Интерпола избрали новым президентом Международной организации уголовной полиции представителя Южной Кореи Ким Чен Яна. Соответствующее сообщение размещено в официальном Twitter организации.

После исчезновения бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя и его отставки Ким Чен Ян исполнял обязанности главы организации. «Ким Чен Ян из Республики Корея был избран президентом Интерпола», — говорится в микроблоге организации.

Кандидатов на этот пост было двое. Помимо выходца из Южной Кореи участие в борьбе за должность принимал россиянин Александр Прокопчук (с 2016 года занимает пост вице-президента Интерпола). Именно его Financial Times за четыре дня до выборов называла фаворитом.

Кандидатуру Прокопчука поддержали в Кремле. «Мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Американский госсекретарь Майк Помпео заявлял, что США поддерживают кандидатуру Ким Чен Яна. А группа американских сенаторов выступила с открытым письмом, в котором попросила администрацию президента США повлиять на членов генеральной ассамблеи Интерпола, чтобы не допустить избрания россиянина на пост главы организации. Самих членов генассамблеи Интерпола сенаторы призвали голосовать против Прокопчука. Его возможное избрание авторы послания сравнили с «лисой во главе курятника».

В Кремле, реагируя на письмо американских сенаторов, заявили о вмешательстве в избирательный процесс.

Прокопчук до назначения вице-президентом Интерпола возглавлял российское национальное бюро Международной организации уголовной полиции.

Выборы президента Интерпола состоялись после того, как в начале октября пропал бывший глава организации Мэн Хунвэй. Он поехал в Китай в отпуск и не вернулся. Позднее в Интерпол пришло заявление от Мэн Хунвэя, в котором тот сообщил о своей отставке. По данным газеты Le Parisien, в Китае его заподозрили в коррупции и задержали.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Интерпол
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