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Разведчики, нацисты и криминалисты: кто становился президентом Интерпола
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Разведчики, нацисты и криминалисты: кто становился президентом Интерпола
Общество, 12:42
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Разведчики, нацисты и криминалисты: кто становился президентом Интерпола
Новым главой Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чен Ян. Он же временно руководил организацией после пропажи своего предшественника — представителя Китая Мэн Хунвэя. С момента создании организации в 1923 году на ее посту сменилось 29 президентов. Некоторые из них — в обзоре РБК
Первый президент Интерпола Йохан Шобер (1923–1932)
Фото: Library of Congress

Планы создания организации, которая объединит усилия правоохранителей по всему миру, впервые были высказаны еще в 1914 году, но Первая мировая война помешала их реализации. Международная комиссия уголовной полиции (переименована в Интерпол в 1956-м) была создана в 1923 году. В нее вошли представители 19 государств, а возглавил организацию Йохан Шобер — бывший австрийский полицейский, который в 1921-м стал третьим канцлером Германии и избирался на этот пост еще дважды, в 1922 и в 1929 годах

Нацисты во главе комиссии
Фото: AP

Во время Второй мировой войны Интерпол возглавляли нацисты: по уставу организации, ее председателем становился глава полиции страны нахождения штаб-квартиры, которой изначально являлась Австрия. После аншлюса эта страна стала частью Германии, и комиссию в разные годы возглавляли генералы СС Рейнхард Гейдрих (на фото, 1940–1942), Артур Небе (1942–1943) и Эрнст Кальтенбруннер (1943–1945). Тогда большинство стран-участниц вышли из ее состава и Интерпол фактически прекратил свое существование ​ В 1942 году штаб-квартира была перенесена в Берлин

Флоран Эдуард Луваж (1945–1956)
Фото: ecitydoc.com
После войны штаб-квартира была перенесена в Париж, а возглавил комиссию бельгиец Флоран Луваж — автор множества работ по криминологии и психологии, последователь теории о необходимости учета психологических факторов в процессе расследования преступлений. В 1946 году в Брюсселе прошел конгресс комиссии, в котором приняли участие представители 17 стран Европы и Америки. В этот период проводились не только совместные полицейские акции по борьбе с преступностью, но и работа по организации совместных научных исследований, международных симпозиумов и конференций
Агостиньо Лоренсу (1956–1960)
Фото: interpol.int

В 1956 году комиссия получила свое сегодняшнее название — Интерпол, а также новый устав. Ее президентом стал глава португальской спецслужбы PIDE Агостиньо Лоренсу — сподвижник португальского премьер-министра Антонио де Салазара, установившего в стране диктатуру. Лоренсу, которого называли «черным ангелом Салазара», до сих пор остается единственным португальцем на посту президента Интерпола. О его личной жизни и подробностях биографии почти ничего не известно. Он не общался с прессой и избегал публичности

Якоб Село Селеби (2004–2008)
Фото: Reuters

Некогда президент молодежной лиги Африканского национального конгресса Якоб Селеби возглавил Интерпол в 2004 году. Был отправлен в отставку в 2008-м после обвинений в коррупции, мошенничестве и отмывании денег в ЮАР. В суде против него выступал контрабандист наркотиков, который свидетельствовал о передаче Селеби взяток в размере почти $157 тыс. Одна из них, по словам свидетеля, была передана от магната Бретта Кеббла, чтобы расследование в отношении его компании было прекращено.

В итоге Селеби был приговорен к 15 годам заключения, но из-за серьезной болезни почек, в результате которой ему требовался диализ, пробыл в тюрьме лишь 219 дней и был отпущен на свободу. Умер в январе 2015 года

Первая женщина — президент Интерпола Мирей Балестрази (2012–2016)
Фото: Alessandra Tarantino / AP

Мирей Балестрази стала первой (и пока единственной) женщиной на посту главы Интерпола. В 1987 году возглавляемое ею подразделение по борьбе с хищениями произведений искусства стало известно после успешной операции по поиску четырех похищенных картин Жана-Батиста Коро. В 1993-м Балестрази возглавила полицию Аяччо (город-порт на острове Корсика), а спустя три года стала заместителем министра внутренних дел Франции по экономическим и финансовым вопросам

Мэн Хунвэй (2016 – 2018)
Фото: Wong Maye-E / AP

25 сентября 2018 года Мэн Хунвэй, глава Интерпола, исчез после отъезда в Китай. Позже стало известно, что там он был задержан по обвинению в коррупции и подал в отставку с поста президента организации. До конца полномочий Хунвэя оставалось еще два года.

После избрания Хунвэя главой Интерпола некоторые правозащитники выражали обеспокоенность, что это назначение облегчит китайским властям преследование политических диссидентов, бежавших из КНР

Ким Чен Ян
Фото: Kang Kyung-kook / Newsis via AP

Ким Чен Ян — первый корейский представитель на посту президента Интерпола. Его конкурентом был россиянин Александр Прокопчук, против кандидатуры которого выступали американские сенаторы.

Сегодня в Интерпол входят 192 государства, что делает его второй в мире международной межправительственной организацией по количеству стран-членов, после ООН

Автор: Юлия Сапронова.
При участии: Анастасия Антипова.
Теги: мультимедиа , Интерпол
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