Разведчики, нацисты и криминалисты: кто становился президентом Интерпола

Якоб Село Селеби (2004–2008)

Некогда президент молодежной лиги Африканского национального конгресса Якоб Селеби возглавил Интерпол в 2004 году. Был отправлен в отставку в 2008-м после обвинений в коррупции, мошенничестве и отмывании денег в ЮАР. В суде против него выступал контрабандист наркотиков, который свидетельствовал о передаче Селеби взяток в размере почти $157 тыс. Одна из них, по словам свидетеля, была передана от магната Бретта Кеббла, чтобы расследование в отношении его компании было прекращено.

В итоге Селеби был приговорен к 15 годам заключения, но из-за серьезной болезни почек, в результате которой ему требовался диализ, пробыл в тюрьме лишь 219 дней и был отпущен на свободу. Умер в январе 2015 года