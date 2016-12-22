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В Кремле обвинили сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола
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В Кремле обвинили сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола
Политика, 12:52
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В Кремле обвинили сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола
Призыв сенаторов США к властям голосовать против кандидатуры россиянина на посту главы Интерпола «можно назвать вмешательством в избирательный процесс», считают в Кремле.
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

В Кремле отреагировали на публикацию открытого письма американских сенаторов, в котором они призвали администрацию президента США и членов Генеральной ассамблеи Интерпола голосовать против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост президента Международной организации уголовной полиции. Это послание в Кремле видели, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс», — отметил представитель Кремля. Для уточнения позиции он предложил дождаться выборов главы Интерпола.

Письмо сенаторов США, о котором идет речь, было размещено на сайте одного из авторов послания — сенатора Роджера Уикера — накануне. В нем Уикер, а также демократы Джен Шахин, Крис Кунс и республиканец Марко Рубио сравнили возможное избрание Прокопчука на должность президента Международной организации уголовной полиции с «лисой во главе курятника».

The Times назвала россиянина фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола
Общество

Россия, как также отмечали члены палаты конгресса США, регулярно «злоупотребляет Интерполом» с целью «преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов». Прокопчук же, по их мнению, был «лично вовлечен в эту стратегию запугивания».

Фаворитом россиянина на пост главы Интерпола ранее назвала газета Financial Times. Выборы президента этой организации состоятся 21 ноября. Помимо Прокопчука участие в кампании примет и.о. президента организации, выходец из Южной Кореи Ким Чен Янг.

Сам Александр Прокопчук с 2016 года занимает должность вице-президента международной организации. До этого, с 2006 по 2011 год, он работал замначальника национального центрального бюро Интерпола МВД России. Позже он возглавил эту организацию.

Авторы: Евгения Маляренко, Владимир Дергачев.
Теги: Кремль , сенаторы , Интерпол
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