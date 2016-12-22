В Кремле обвинили сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола

В Кремле отреагировали на публикацию открытого письма американских сенаторов, в котором они призвали администрацию президента США и членов Генеральной ассамблеи Интерпола голосовать против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост президента Международной организации уголовной полиции. Это послание в Кремле видели, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс», — отметил представитель Кремля. Для уточнения позиции он предложил дождаться выборов главы Интерпола.
Письмо сенаторов США, о котором идет речь, было размещено на сайте одного из авторов послания — сенатора Роджера Уикера — накануне. В нем Уикер, а также демократы Джен Шахин, Крис Кунс и республиканец Марко Рубио сравнили возможное избрание Прокопчука на должность президента Международной организации уголовной полиции с «лисой во главе курятника».
Россия, как также отмечали члены палаты конгресса США, регулярно «злоупотребляет Интерполом» с целью «преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов». Прокопчук же, по их мнению, был «лично вовлечен в эту стратегию запугивания».
Фаворитом россиянина на пост главы Интерпола ранее назвала газета Financial Times. Выборы президента этой организации состоятся 21 ноября. Помимо Прокопчука участие в кампании примет и.о. президента организации, выходец из Южной Кореи Ким Чен Янг.
Сам Александр Прокопчук с 2016 года занимает должность вице-президента международной организации. До этого, с 2006 по 2011 год, он работал замначальника национального центрального бюро Интерпола МВД России. Позже он возглавил эту организацию.