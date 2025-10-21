AFP: в Киеве считают, что политика Трампа по Украине идет по кругу

В Киеве пожаловались на «идущую по кругу» политику Трампа

По словам источника, процесс урегулирования затянулся и движется по кругу. Прошедшую встречу Трампа и Зеленского в Белом доме собеседник назвал «напряженной» и «непростой»

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом и членами его кабинета в Белом доме в Вашингтоне, 17 октября 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

В Киеве полагают, что политика американского президента Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине затягивается и движется по кругу, сообщает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника, прошедшие 17 октября переговоры между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским были «непростыми» и «напряженными».

Источник также подтвердил, что Трамп призывал украинского лидера уйти с территорий Донбасса, которые Украина все еще контролирует.

Трамп неоднократно менял свою позицию по какому-либо вопросу касательно украинского конфликта. Так, после телефонного разговора 16 октября с российским лидером Владимиром Путиным президент США объявил, что они договорились провести личную встречу в Будапеште, и предположил, что саммит состоится «довольно скоро», в течение двух недель.

Позднее представитель Белого дома сообщил журналистам, что Трамп не планирует встречу с Путиным в ближайшем будущем. Президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, поэтому подготовка к встрече приостановлена, сообщил источник NBC в Белом доме.

Кроме этого, Трамп не раз менял свое отношение к Путину. В начале февраля президент заявил, что у них с Путиным всегда были «хорошие отношения». В середине июля же он заявил о разочаровании в российском лидере, добавив, что «не закончил иметь с ним дело».

А после саммита США и России на Аляске 16 августа американский лидер выступил с заявлением, в котором назвал отношения с Путиным прекрасными.

Затем в конце сентября Трамп снова заявил, что «разочарован» в российском президенте. При этом спустя две недели, 15 октября, он изменил мнение, сказав, что у него были и остаются хорошие отношения с Путиным.