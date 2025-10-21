 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

В Киеве пожаловались на «идущую по кругу» политику Трампа

AFP: в Киеве считают, что политика Трампа по Украине идет по кругу
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам источника, процесс урегулирования затянулся и движется по кругу. Прошедшую встречу Трампа и Зеленского в Белом доме собеседник назвал «напряженной» и «непростой»
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом и членами его кабинета в Белом доме в Вашингтоне, 17 октября 2025 года
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом и членами его кабинета в Белом доме в Вашингтоне, 17 октября 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

В Киеве полагают, что политика американского президента Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине затягивается и движется по кругу, сообщает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника, прошедшие 17 октября переговоры между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским были «непростыми» и «напряженными».

Источник также подтвердил, что Трамп призывал украинского лидера уйти с территорий Донбасса, которые Украина все еще контролирует.

WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому насчет поставок Tomahawk
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Трамп неоднократно менял свою позицию по какому-либо вопросу касательно украинского конфликта. Так, после телефонного разговора 16 октября с российским лидером Владимиром Путиным президент США объявил, что они договорились провести личную встречу в Будапеште, и предположил, что саммит состоится «довольно скоро», в течение двух недель.

Позднее представитель Белого дома сообщил журналистам, что Трамп не планирует встречу с Путиным в ближайшем будущем. Президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, поэтому подготовка к встрече приостановлена, сообщил источник NBC в Белом доме.

Кроме этого, Трамп не раз менял свое отношение к Путину. В начале февраля президент заявил, что у них с Путиным всегда были «хорошие отношения». В середине июля же он заявил о разочаровании в российском лидере, добавив, что «не закончил иметь с ним дело».

А после саммита США и России на Аляске 16 августа американский лидер выступил с заявлением, в котором назвал отношения с Путиным прекрасными.

Затем в конце сентября Трамп снова заявил, что «разочарован» в российском президенте. При этом спустя две недели, 15 октября, он изменил мнение, сказав, что у него были и остаются хорошие отношения с Путиным.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп политика Киев США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа состоится не скоро
Политика
Reuters и NBC узнали, почему Трамп решил отложить встречу с Путиным
Политика
Трамп заявил Зеленскому, что приоритет — прекращение огня, а не земли
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 17:55
Дубль Беншимола не спас «Акрон» от поражения ЦСКА в Кубке России Спорт, 22:44
The Telegraph узнала причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште Политика, 22:43
Ученые обновили протокол на случай контакта с внеземным разумом Технологии и медиа, 22:36
Адвокат рассказал, как прошел первый день Николя Саркози в тюрьме Политика, 22:34
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Клебо поддержал недопуск россиян фразой «не стоит лезть в наш спорт» Спорт, 22:29
«Кайрат» в матче с клубом совладельца Fix Price набрал первое очко в ЛЧ Спорт, 22:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На юге России второй раз за день массово пожаловались на работу Telegram Технологии и медиа, 22:04
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В Киеве пожаловались на «идущую по кругу» политику Трампа Политика, 21:43
Утеплители и цифровизация: что нужно знать о технологиях Pompa Стиль, 21:31
Сколько атомных мощностей появятся в России к 2042 году Тренды, 21:29
Прокуратура назвала сумму ущерба от ограбления Лувра Общество, 21:23
МОК попросили уточнить правила допуска российских бобслеистов Спорт, 21:17