В Киеве пожаловались на «идущую по кругу» политику Трампа
В Киеве полагают, что политика американского президента Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине затягивается и движется по кругу, сообщает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По словам собеседника, прошедшие 17 октября переговоры между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским были «непростыми» и «напряженными».
Источник также подтвердил, что Трамп призывал украинского лидера уйти с территорий Донбасса, которые Украина все еще контролирует.
Трамп неоднократно менял свою позицию по какому-либо вопросу касательно украинского конфликта. Так, после телефонного разговора 16 октября с российским лидером Владимиром Путиным президент США объявил, что они договорились провести личную встречу в Будапеште, и предположил, что саммит состоится «довольно скоро», в течение двух недель.
Позднее представитель Белого дома сообщил журналистам, что Трамп не планирует встречу с Путиным в ближайшем будущем. Президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, поэтому подготовка к встрече приостановлена, сообщил источник NBC в Белом доме.
Кроме этого, Трамп не раз менял свое отношение к Путину. В начале февраля президент заявил, что у них с Путиным всегда были «хорошие отношения». В середине июля же он заявил о разочаровании в российском лидере, добавив, что «не закончил иметь с ним дело».
А после саммита США и России на Аляске 16 августа американский лидер выступил с заявлением, в котором назвал отношения с Путиным прекрасными.
Затем в конце сентября Трамп снова заявил, что «разочарован» в российском президенте. При этом спустя две недели, 15 октября, он изменил мнение, сказав, что у него были и остаются хорошие отношения с Путиным.
