Зеленский привез Трампу карту с «болевыми точками» России

На прошлую встречу Зеленского и Трампа украинская делегация привезла карту боевых действий. Путин говорил, что Киев пытается наносить удары вглубь России «по абсолютно мирным объектам», стремясь показать «хоть какие-то успехи»

Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский привез на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме несколько карт, в том числе с «болевыми точками» России, сообщают РБК-Украина и «Суспільне» со ссылкой на источники в украинской делегации.

Встреча, как сообщали ранее в Белом доме и Киеве, была посвящена в том числе вопросу возможных поставок Украине американских ракет Tomahawk.

На прошлую встречу в августе украинская делегация взяла с собой карту боевых действий, ее установили в Овальном кабинете Белого дома перед закрытой частью переговоров Зеленского и Трампа. На ней была изображена территория Украины, а также территории ДНР, ЛНР, Крыма, Херсонской и Запорожской областей, присоединенных к России после референдумов.

Зеленский на встрече с Трампом, в частности, предложил обменять американские крылатые ракеты Tomahawk на украинские беспилотники. Однако глава Белого дома выразил надежду, что конфликт на Украине удастся закончить, «даже не думая о применении Tomahawk».

Накануне Трамп переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе разговора Путин предупредил коллегу о «существенном ущербе» отношениям между Россией и США в случае поставок ракет на Украину, «не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Путин в ответ на возможные поставки пообещал усовершенствовать систему ПВО, чтобы сбивать эти ракеты. Он также уверен, что передача Tomahawk Киеву не изменит соотношение сил на поле боя.

В конце лета украинский лидер после встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским заявил, что Киев запланировал новые удары вглубь России. Позднее он предупредил, что чиновникам Кремля «нужно знать, где бомбоубежища», так как «они нужны им».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков связал слова Зеленского с тем, что с каждым днем ситуация на поле боя для Киева «неумолимо ухудшается», как и его переговорные позиции. «К сожалению, не идут по пути поисков мирных путей урегулирования», — заявил он.

Путин на прошлой неделе сказал, что Украина, «стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи», пытается наносить удары вглубь российской территории «по абсолютно мирным объектам». До этого он предупредил, что Москва больше не будет терпеть регулярные удары ВСУ по энергетической инфраструктуре и продолжит отвечать на них.