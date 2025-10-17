 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский привез Трампу карту с «болевыми точками» России

Зеленский привез на встречу с Трампом карту с «болевыми точками» России
Сюжет
Военная операция на Украине
На прошлую встречу Зеленского и Трампа украинская делегация привезла карту боевых действий. Путин говорил, что Киев пытается наносить удары вглубь России «по абсолютно мирным объектам», стремясь показать «хоть какие-то успехи»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский привез на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме несколько карт, в том числе с «болевыми точками» России, сообщают РБК-Украина и «Суспільне» со ссылкой на источники в украинской делегации.

Встреча, как сообщали ранее в Белом доме и Киеве, была посвящена в том числе вопросу возможных поставок Украине американских ракет Tomahawk.

На прошлую встречу в августе украинская делегация взяла с собой карту боевых действий, ее установили в Овальном кабинете Белого дома перед закрытой частью переговоров Зеленского и Трампа. На ней была изображена территория Украины, а также территории ДНР, ЛНР, Крыма, Херсонской и Запорожской областей, присоединенных к России после референдумов.

Зеленский на встрече с Трампом, в частности, предложил обменять американские крылатые ракеты Tomahawk на украинские беспилотники. Однако глава Белого дома выразил надежду, что конфликт на Украине удастся закончить, «даже не думая о применении Tomahawk».

FT описала настроения в Киеве из-за встречи Зеленского и Трампа
Политика
Фото:Jonathan Ernst / Reuters

Накануне Трамп переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе разговора Путин предупредил коллегу о «существенном ущербе» отношениям между Россией и США в случае поставок ракет на Украину, «не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Путин в ответ на возможные поставки пообещал усовершенствовать систему ПВО, чтобы сбивать эти ракеты. Он также уверен, что передача Tomahawk Киеву не изменит соотношение сил на поле боя.

В конце лета украинский лидер после встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским заявил, что Киев запланировал новые удары вглубь России. Позднее он предупредил, что чиновникам Кремля «нужно знать, где бомбоубежища», так как «они нужны им».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков связал слова Зеленского с тем, что с каждым днем ситуация на поле боя для Киева «неумолимо ухудшается», как и его переговорные позиции. «К сожалению, не идут по пути поисков мирных путей урегулирования», — заявил он.

Путин на прошлой неделе сказал, что Украина, «стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи», пытается наносить удары вглубь российской территории «по абсолютно мирным объектам». До этого он предупредил, что Москва больше не будет терпеть регулярные удары ВСУ по энергетической инфраструктуре и продолжит отвечать на них.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Зеленский Дональд Трамп карта Белый дом встреча
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Зеленский сказал Трампу, что ему не нравится идея тоннеля Россия — Аляска
Политика
Зеленский предложил Трампу обменять Tomahawk на украинские дроны
Политика
Трамп объяснил, почему встреча с Путиным пройдет в Венгрии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 22:26
Зеленский созвонился с лидерами Европы после переговоров с Трампом Политика, 23:34
Белый дом фразой «ваша мама» ответил, кто выбрал Венгрию для саммита Политика, 23:34
Зеленский привез Трампу карту с «болевыми точками» России Политика, 23:30
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 23:24
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась Политика, 23:17
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
FT описала настроения в Киеве из-за встречи Зеленского и Трампа Политика, 22:42
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке Общество, 22:32
Зеленский сказал Трампу, что ему не нравится идея тоннеля Россия — Аляска Политика, 22:30
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна Политика, 22:13
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 22:11
Цены на серебро показали самое сильное падение за полгода Инвестиции, 22:08
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 21:49