WP сообщила о давлении Уиткоффа на Киев насчет уступки Донбасса

Путин в телефонном разговоре с Трампом накануне встречи последнего с Зеленским в Вашингтоне потребовал полного отказа Украины от Донбасса в качестве условия прекращения огня, пишет также WP

Стив Уиткофф (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме настаивал на уступке Донбасса России, отмечая, что регион в основном русскоязычный, пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников.

Уиткофф был основным переговорщиком между Белым домом и Москвой перед саммитом Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, отмечает газета. По мнению европейских чиновников, после встречи возникло неверное понимание требований России, поэтому не удалось добиться существенного прогресса.

Путин в телефонном разговоре с главой Белого дома 16 октября, накануне встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне, потребовал полного отказа Украины от Донбасса в качестве условия прекращения огня, сообщили WP два высокопоставленных чиновника. По словам собеседников, президент России не отступает от своих требований, несмотря на оптимизм Трампа по поводу заключения соглашения. Президенты России и США в ближайшее время намерены встретиться в Будапеште.

В ходе телефонного разговора с американским коллегой Путин выразил готовность уступить занятую часть Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донбассом, сообщили чиновники. В Белом доме считают это прогрессом, сказал один из них.

Высокопоставленный европейский дипломат, в свою очередь, отметил, что в Киеве вряд ли рассматривают это таким образом. «Это все равно, что продать им их собственную ногу в обмен на ничто», — сказал он.

Как сообщали The Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, Reuters, Трамп во время телефонного разговора с Зеленским и европейскими лидерами после саммита на Аляске заявил, что Путин настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донбасса, а взамен согласен заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и вернуть Украине занятые российскими войсками территории в Сумской и Харьковской областях. По информации Bloomberg, американский президент оставил решение о территориях за Киевом.

FT со ссылкой на документ с украинскими предложениями писала, что Киев отклонил предложение о заморозке оставшейся линии фронта в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, а WSJ отмечала, что украинский лидер во время переговоров с Трампом в Белом доме не исключил «пропорциональные обмены», но настаивает, что будет сложно обойти конституционный запрет на уступку территорий.

Глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что у Москвы никогда не было цели «захватить какие-то территории». «Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью», — говорил он. По словам Лаврова, целью было «защитить русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, открывали эти земли и проливали за них кровь».

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен территорий, это невозможно, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.