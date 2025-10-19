 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

WP сообщила о давлении Уиткоффа на Киев насчет уступки Донбасса

WP: Уиткофф на встрече Трампа и Зеленского требовал уступить Донбасс
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин в телефонном разговоре с Трампом накануне встречи последнего с Зеленским в Вашингтоне потребовал полного отказа Украины от Донбасса в качестве условия прекращения огня, пишет также WP
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме настаивал на уступке Донбасса России, отмечая, что регион в основном русскоязычный, пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников.

Уиткофф был основным переговорщиком между Белым домом и Москвой перед саммитом Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, отмечает газета. По мнению европейских чиновников, после встречи возникло неверное понимание требований России, поэтому не удалось добиться существенного прогресса.

Путин в телефонном разговоре с главой Белого дома 16 октября, накануне встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне, потребовал полного отказа Украины от Донбасса в качестве условия прекращения огня, сообщили WP два высокопоставленных чиновника. По словам собеседников, президент России не отступает от своих требований, несмотря на оптимизм Трампа по поводу заключения соглашения. Президенты России и США в ближайшее время намерены встретиться в Будапеште.

AP узнало о разочаровании украинцев встречей Трампа и Зеленского
Политика
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

В ходе телефонного разговора с американским коллегой Путин выразил готовность уступить занятую часть Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донбассом, сообщили чиновники. В Белом доме считают это прогрессом, сказал один из них.

Высокопоставленный европейский дипломат, в свою очередь, отметил, что в Киеве вряд ли рассматривают это таким образом. «Это все равно, что продать им их собственную ногу в обмен на ничто», — сказал он.

Как сообщали The Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, Reuters, Трамп во время телефонного разговора с Зеленским и европейскими лидерами после саммита на Аляске заявил, что Путин настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донбасса, а взамен согласен заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и вернуть Украине занятые российскими войсками территории в Сумской и Харьковской областях. По информации Bloomberg, американский президент оставил решение о территориях за Киевом.

FT со ссылкой на документ с украинскими предложениями писала, что Киев отклонил предложение о заморозке оставшейся линии фронта в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, а WSJ отмечала, что украинский лидер во время переговоров с Трампом в Белом доме не исключил «пропорциональные обмены», но настаивает, что будет сложно обойти конституционный запрет на уступку территорий.

Глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что у Москвы никогда не было цели «захватить какие-то территории». «Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью», — говорил он. По словам Лаврова, целью было «защитить русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, открывали эти земли и проливали за них кровь».

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен территорий, это невозможно, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Елена Чернышова
Стив Уиткофф Дональд Трамп Владимир Зеленский Донбасс Украина Военная операция на Украине
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
