Трамп: Украина может победить в конфликте, но я в это не верю

Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте

Президент США дал понять, что никогда не утверждал, что Украина победит, и отметил, что «война — очень странная штука»: много плохого случается, как и много хорошего

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина все еще может победить в конфликте с Россией, но отметил, что такой исход маловероятен, его слова приводит CNN.

Журналистка напомнила слова Трампа о том, что Украина могла бы выиграть и вернуть территории.

Глава Белого дома ответил: «Они все еще могут победить. Не думаю, что им это удастся, но они все еще могут выиграть».

В сентябре Трамп не исключил, что Киев сможет вернуть себе все утраченные территории. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он допустил, что Украина при поддержке ЕС может вернуть все потерянные территории и, «может быть, даже пойти дальше». К такому заключению он пришел после «ознакомления и полного понимания военной и экономической ситуации», объяснил тогда глава Белого дома. Кремль связал слова Трампа с его встречей с Зеленским. «Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся на прошлой неделе, американский лидер вновь настаивает на том, что Киев должен отказаться от территорий ради прекращения огня, и предлагает заморозить конфликт на нынешних линиях фронта, отмечает телеканал.

В понедельник Трамп дал понять, что никогда не утверждал, что Украина победит.

«Я сказал, что они могут победить. Все может случиться», — заявил он. Президент отметил, что «война — очень странная штука»: много плохого случается, как и много хорошего.

Как писала The Washington Post (WP) со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, Путин в разговоре с Трампом 16 октября потребовал полного отказа Украины от Донбасса в качестве условия прекращения огня. По словам собеседников, президент России выразил готовность уступить занятую часть Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донбассом, сообщили чиновники. Путин и Трамп тогда же договорились о личной встрече в Будапеште.

Разговор состоялся накануне встречи американского лидера с украинским коллегой. По данным WP, спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой встрече настаивал на уступке Донбасса России. Позднее Трамп не исключил, что Украина потеряет часть территорий. По его словам, Путин «что-то возьмет, он уже завоевал определенную собственность». Он предложил сторонам остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже».

Зеленский ответил, что Украина ничего не будет дарить России, но также считает, что для прекращения огня нужно «оставаться там, где мы находимся».

Россия исключала заморозку боевых действий, но заявляла о готовности к переговорам. В Кремле подчеркивали, что не будут обсуждать обмен своих территорий.