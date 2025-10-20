 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Госдеп рассказал, что обсудили Лавров и Рубио по телефону

Госдеп: Лавров и Рубио обсудили следующие шаги после разговора Путина и Трампа
Сюжет
Переговоры России и США
Разговор глав внешнеполитических ведомств прошел вслед за телефонной беседой двух президентов 16 октября. Обсуждались дальнейшие шаги согласно договоренностям Путина и Трампа
Сергей Лавров и&nbsp;Марко Рубио
Сергей Лавров и Марко Рубио (Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС)

Телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова был посвящен дальнейшим шагами после беседы по телефону между президентами двух стран — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сообщил Госдеп.

Главы государств поговорили 16 октября, перед встречей американского лидера с Владимиром Зеленским, по инициативе российской стороны.

«Госсекретарь подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долговременного урегулирования войны между Россией и Украиной, в соответствии с видением президента Трампа», — сказано в сообщении американского дипведомства.

Ранее о беседе сообщил российский МИД. «Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий», которых достигли Путин и Трамп в разговоре, отметило ведомство.

Reuters узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио
Политика
Сергей Лавров

Источник Reuters сообщал, что Лавров и Рубио могут встретиться в этот четверг, 23 октября. Как указывал Трамп, в ходе контактов дипломаты должны определить параметры встречи президентов в ближайшие недели.

Место уже выбрано — это Будапешт, об этом Трамп и Путин договорились в ходе телефонной беседы. По словам Юрия Ушакова, помощника российского президента, Украине во время разговора было уделено особое внимание. Путин отметил заинтересованность российской стороны в достижении мирного урегулирования, но подчеркнул, что стратегическая инициатива в конфликте сейчас у России.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергей Лавров Марко Рубио телефонный разговор Госдепартамент США
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Лавров и Рубио провели телефонный разговор
Политика
Reuters узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио
Политика
Лавров обсудил с Сийярто подготовку саммита Путина и Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 18:56
Госдеп рассказал, что обсудили Лавров и Рубио по телефону Политика, 19:08
СК опроверг данные о подписках о неразглашении при поиске Усольцевых Общество, 19:06
Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» по иску на ₽923 млн Спорт, 19:05
Bloomberg узнал решение США насчет участия в «репарационном займе» Киеву Политика, 19:04
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 19:00
Мэрия Белгорода предупредила о ежедневных отключениях уличного освещения Общество, 18:56
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
У отвечающего за прокат фильмов департамента Минкульта сменился директор Политика, 18:35
Цифра, гибкость, сервис: как российскому турбизнесу расти в 2025 году Радио РБК, 18:34
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Какой ресторан выбрать: чайный сет, ужин с сомелье и краб-дог Стиль, 18:20
Amazon Web Services сообщила о восстановлении части сервисов после сбоя Технологии и медиа, 18:15