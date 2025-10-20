 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп предупредил о «большой цене», если Москва и Киев не пойдут на мир

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США прикладывают усилия к тому, чтобы завершить конфликт на Украине, если это не произойдет, то «многие заплатят большую цену», сказал американский президент Дональд Трамп.

«Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — заявил он.

Президент также отметил, что Украина все еще может победить в конфликте с Россией, но он считает такой исход маловероятным.

На прошлой неделе Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и личную встречу с Владимиром Зеленским. Беседа по телефону состоялась 16 октября, за день до общения с украинским лидером в Белом доме.

После разговора с Путиным Трамп анонсировал вторую встречу с ним — в Будапеште. Дата саммита пока неизвестна, предполагается, что он пройдет в ближайшие недели. Ему будут предшествовать контакты на уровне министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио. 20 октября они провели телефонные переговоры, ожидается также их встреча. По данным Reuters, она может пройти 23 октября.

Материал дополняется

Персоны
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
