Трамп предупредил о «большой цене», если Москва и Киев не пойдут на мир

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США прикладывают усилия к тому, чтобы завершить конфликт на Украине, если это не произойдет, то «многие заплатят большую цену», сказал американский президент Дональд Трамп.

«Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — заявил он.

Президент также отметил, что Украина все еще может победить в конфликте с Россией, но он считает такой исход маловероятным.

На прошлой неделе Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и личную встречу с Владимиром Зеленским. Беседа по телефону состоялась 16 октября, за день до общения с украинским лидером в Белом доме.

После разговора с Путиным Трамп анонсировал вторую встречу с ним — в Будапеште. Дата саммита пока неизвестна, предполагается, что он пройдет в ближайшие недели. Ему будут предшествовать контакты на уровне министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио. 20 октября они провели телефонные переговоры, ожидается также их встреча. По данным Reuters, она может пройти 23 октября.

Материал дополняется