Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский выступил за заморозку линии фронта для переговоров

Зеленский: для переговоров необходимо заморозить линию фронта без уступок
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению Зеленского, чтобы остановить боевые действия, надо «оставаться там, где мы находится». Он также исключил уступки территорий России. В Москве ранее заявляли о заинтересованности в достижении мира дипломатией
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Для прекращения огня и начала мирных переговоров необходимо, чтобы вооруженные силы обеих сторон оставались на тех линиях, на которых находятся на данных момент, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью на канале NBC.

«Я понимаю, что нам нужно закончить эту войну, и начать это завершение с того места, где находятся солдаты, с линии соприкосновения. <...> Если мы хотим остановить эту войну и срочно, дипломатическим путем, выйти на мирные переговоры, нам нужно оставаться там, где мы находимся», — сказал он (цитата по Bloomberg).

В сентябре российский президент Владимир Путин отмечал, что единственная цель России в военной операции на Украине — защита своих интересов. «У нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы», — сказал он.

Зеленский заявил, что Украина «ничего не будет дарить» России
Политика
Владимир Зеленский

Ранее Зеленский написал в своем телеграм-канале, что Украина ничего не будет дарить России, и обвинил Москву в затягивании переговорного процесса и заявил. Тогда же он добавил, что Киев согласен на прекращение огня без условий.

До этого, 17 октября, Зеленский и американский лидер Дональд Трамп встретились в Вашингтоне. Днем ранее состоялся телефонный разговор Трампа и Путина. Кремль, комментируя разговор, отмечал, что Путин в беседе подчеркнул заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического урегулирования.

Газета The Washington Post сообщала, что Путин в телефонном разговоре с Трампом потребовал от украинской стороны отказа от контроля над территориями ДНР. Взамен, как рассказали изданию источники, российская сторона готова передать Украине части Запорожской и Херсонской областей. По данным газеты, на уступке Донбасса России на встрече в Белом доме также настаивал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Полина Харчевникова
Владимир Зеленский переговоры прекращение огня условие фронт
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
