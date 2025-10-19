Зеленский выступил за заморозку линии фронта для переговоров

По мнению Зеленского, чтобы остановить боевые действия, надо «оставаться там, где мы находится». Он также исключил уступки территорий России. В Москве ранее заявляли о заинтересованности в достижении мира дипломатией

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Для прекращения огня и начала мирных переговоров необходимо, чтобы вооруженные силы обеих сторон оставались на тех линиях, на которых находятся на данных момент, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью на канале NBC.

«Я понимаю, что нам нужно закончить эту войну, и начать это завершение с того места, где находятся солдаты, с линии соприкосновения. <...> Если мы хотим остановить эту войну и срочно, дипломатическим путем, выйти на мирные переговоры, нам нужно оставаться там, где мы находимся», — сказал он (цитата по Bloomberg).

В сентябре российский президент Владимир Путин отмечал, что единственная цель России в военной операции на Украине — защита своих интересов. «У нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы», — сказал он.

Ранее Зеленский написал в своем телеграм-канале, что Украина ничего не будет дарить России, и обвинил Москву в затягивании переговорного процесса и заявил. Тогда же он добавил, что Киев согласен на прекращение огня без условий.

До этого, 17 октября, Зеленский и американский лидер Дональд Трамп встретились в Вашингтоне. Днем ранее состоялся телефонный разговор Трампа и Путина. Кремль, комментируя разговор, отмечал, что Путин в беседе подчеркнул заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического урегулирования.

Газета The Washington Post сообщала, что Путин в телефонном разговоре с Трампом потребовал от украинской стороны отказа от контроля над территориями ДНР. Взамен, как рассказали изданию источники, российская сторона готова передать Украине части Запорожской и Херсонской областей. По данным газеты, на уступке Донбасса России на встрече в Белом доме также настаивал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.