Израиль зафиксировал 15 ракетных ударов со стороны Ливана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала 15 ракетных ударов с территории Ливана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Израиля в соцсети X (бывший Twitter).

Четыре ракеты удалось перехватить, еще десять ракет упали в незаселенной местности. Позже в ведомстве уточнили, что удары были нанесены из противотанкового орудия, одна ракета попала по боевой машине в районе Авивим.

В ответ ЦАХАЛ поднял в воздух военный вертолет, который обстрелял наблюдательный пост шиитского формирования «Хезболла». Еще два наблюдательных пункта движения были атакованы израильскими танками.

Накануне ливанская армия заявила, что приграничные районы на юге страны подверглись ударам со стороны Израиля, а несколько минометных снарядов упало во двор армейского центра, в результате чего офицер получил легкое ранение. В свою очередь израильская армия писала, что военнослужащие в результате перестрелки убили несколько вооруженных человек, проникших в страну из Ливана.

В то же время, по словам главы ливанского МИДа Абдаллы Боу Хабиба, в «Хезболле» его заверили, что не вступят в боевые действия, если Израиль не выступит против ливанской стороны.