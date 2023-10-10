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Палестино-израильский конфликт ,  
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«Хезболла» объявила об ответном ударе по Израилю

«Хезболла» объявила об ударе по Израилю в ответ на гибель бойцов
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Шиитское движение объявило, что нанесло ракетные удары по израильским казармам «Пранит» и «Авивим» в ответ на гибель трех бойцов в результате израильских атак на юг Ливана. Армия Израиля ответила на атаку артиллерийским огнем
Газа, Палестина
Газа, Палестина (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по израильским казармам «Пранит» командного центра дивизии «Галилея», а также и «Авивим» командного центра батальона, входящего в состав Западной бригады, атака стала ответом на гибель трех бойцов «Хезболлы» в результате израильских атак на юг Ливана, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Ливанская армия заявила, что приграничные районы на юге страны подверглись ударам со стороны Израиля, а несколько минометных снарядов упали во двор армейского центра, в результате чего офицер получил легкое ранение. Корреспондент Al Mayadeen, в свою очередь, сообщил, что израильские военные подвергли атаке населенные пункты Айта аш-Шаб, Ярин и др.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после этого заявила в телеграм-канале о ряде пусков с территории Ливана. Позднее ЦАХАЛ уточнил, что военные ответили артиллерийским огнем.

Днем израильская армия писала, что военнослужащие в результате перестрелки убили несколько вооруженных человек, проникших в страну из Ливана. Вечером там уточнили, что двое вооруженных человек были ликвидированы в ходе боя, еще один скрылся в Ливане. Кроме того, авиация ЦАХАЛа нанесла удары по трем военным постам, принадлежащим «Хезболле». Два из них были наблюдательными, а третий использовался силами «Хезболлы» в чрезвычайных случаях. Военные также вели артиллерийский огонь.

Днем Al Arabiya и Al Jazeera передавали, что из Ливана в сторону Израиля было запущено по меньшей мере 12 ракет. Накануне жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться на случай возможного конфликта с «Хезболлой».

В то же время, по словам главы ливанского МИДа Абдаллы Боу Хабиба, в «Хезболле его заверили, что не вступят в боевые действия, если Израиль не выступит против ливанской стороны.

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При этом 8 октября движение обстреляло территорию Израиля из минометов, ЦАХАЛ ответила артиллерийским огнем. «Хезболла» назвала атаку была выражением солидарности с палестинцами.

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Теги
Елена Чернышова
Хезболла Ливан Израиль
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