«Хезболла» объявила об ответном ударе по Израилю
Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по израильским казармам «Пранит» командного центра дивизии «Галилея», а также и «Авивим» командного центра батальона, входящего в состав Западной бригады, атака стала ответом на гибель трех бойцов «Хезболлы» в результате израильских атак на юг Ливана, сообщает телеканал Al Mayadeen.
Ливанская армия заявила, что приграничные районы на юге страны подверглись ударам со стороны Израиля, а несколько минометных снарядов упали во двор армейского центра, в результате чего офицер получил легкое ранение. Корреспондент Al Mayadeen, в свою очередь, сообщил, что израильские военные подвергли атаке населенные пункты Айта аш-Шаб, Ярин и др.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после этого заявила в телеграм-канале о ряде пусков с территории Ливана. Позднее ЦАХАЛ уточнил, что военные ответили артиллерийским огнем.
Днем израильская армия писала, что военнослужащие в результате перестрелки убили несколько вооруженных человек, проникших в страну из Ливана. Вечером там уточнили, что двое вооруженных человек были ликвидированы в ходе боя, еще один скрылся в Ливане. Кроме того, авиация ЦАХАЛа нанесла удары по трем военным постам, принадлежащим «Хезболле». Два из них были наблюдательными, а третий использовался силами «Хезболлы» в чрезвычайных случаях. Военные также вели артиллерийский огонь.
Днем Al Arabiya и Al Jazeera передавали, что из Ливана в сторону Израиля было запущено по меньшей мере 12 ракет. Накануне жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться на случай возможного конфликта с «Хезболлой».
В то же время, по словам главы ливанского МИДа Абдаллы Боу Хабиба, в «Хезболле его заверили, что не вступят в боевые действия, если Израиль не выступит против ливанской стороны.
При этом 8 октября движение обстреляло территорию Израиля из минометов, ЦАХАЛ ответила артиллерийским огнем. «Хезболла» назвала атаку была выражением солидарности с палестинцами.
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