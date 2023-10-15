«Хезболла» заявила о подбитом израильском танке Merkava

Танк Merkava (Фото: Ahmed Zakot / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесла удар противотанковыми ракетами по израильскому танку Merkava на военном объекте рядом с границей, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на заявление группировки.

В «Хезболле» заявили, что танк получил прямое попадание, в результате чего есть жертвы среди экипажа.

В ЦАХАЛ подтвердили, что по израильскими солдатам были запущены противотанковые ракеты. «В ответ ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по военным объектам «Хезболлы», — говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля. В ведомстве не уточнили, получила ли урон военная техника, а также были ли жертвы среди военных после обстрела.

Всего утром 15 октября «Хезболла» выпустила три противотанковые управляемые ракеты по израильскому городу и военным позициям на границе с Ливаном, в результате чего погиб по меньшей мере один мирный житель, передает The Times of Israel.

В ходе первого нападения один мирный житель был убит и еще трое получили ранения, когда ракета попала в строительную площадку в северном городе Штула. Вторая ракета поразила близлежащий военный пост, сообщили в ЦАХАЛе. Спустя некоторое время третья ракета была выпущена по группе войск, действовавших на границе с Ливаном.