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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ нанесла авиаудары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля нанесла удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Истребители ЦАХАЛ наносят удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане», — говорится в публикации. Военные сообщили, что ЦАХАЛ наносит удары в ответ на обстрел израильских военных на границе с Ливаном.

Ранее 15 октября «Хезболла» выпустила противотанковые ракеты по израильскому танку Merkava на военном объекте рядом с границей. В ответ ЦАХАЛ нанесла удар по военным объектам группировки.

Всего за утро «Хезболла» выпустила три противотанковые управляемые ракеты по израильскому городу и военным позициям на границе с Ливаном, в результате чего погиб по меньшей мере один мирный житель. По данным Армии обороны Израиля, еще трое получили ранения.

После начала войны с палестинской группировкой ХАМАС на юге Израиль также стал подвергаться атакам со стороны «Хезболлы» на севере. Израильские военные неоднократно сообщали об обстрелах со стороны группировки.

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Теги
ЦАХАЛ Хезболла Израиль Ливан
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