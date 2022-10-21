В США конгрессмен предупредил о максимальном приближении мира к ядерной войне

Конгрессмен предупредил о максимальном приближении мира к ядерной войне

Учения НАТО по ядерному сдерживанию лишь усиливают напряженность и наносят ущерб перспективам мира, добавил конгрессмен от Аризоны

Президент США Джо Байден, «спровоцировав войну на Украине», максимально приблизил мир к ядерному конфликту. Об этом заявил конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар в Twitter.

«Прокси-война Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы ближе всего к ядерному конфликту со времен холодной войны, что признает даже Байден», — заявил он.

По словам конгрессмена, учения НАТО по ядерному сдерживанию лишь усиливают напряженность и наносят ущерб перспективам мира.

Учения ВВС 14 стран НАТО проходят с 17 по 30 октября, в ходе маневров отрабатываются возможности ядерного сдерживания. В учениях задействуют до 60 самолетов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что фундаментальной целью ядерного сдерживания альянса является сохранение мира, предотвращение насилия и сдерживание агрессии.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что риск ядерной катастрофы в мире сейчас на высочайшем уровне за последние 60 лет.

Комментируя сообщения об учениях сил ядерного сдерживания НАТО с полетами бомбардировщиков B-52 над Бельгией, Северным морем и Британией, он отметил, что «было бы здорово, если бы однажды человечество прекратило целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит всю жизнь на Земле».

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Обсуждение темы потенциального применения ядерного оружия усилилось на фоне спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, но обвинял США и Великобританию в «ядерном шантаже». Он также обещал защитить Россию «всеми имеющимися силами и средствами».

Байден заверил, что Путин «не шутит», говоря о ядерном оружии. При этом Белый дом заявлял, что не видит причин для ядерной эскалации. Столтенберг, в свою очередь, заверил, что любое использование Россией ядерного оружия будет иметь для страны серьезные последствия.

В российском МИДе заявляли, что Москва продолжает поддерживать идею о недопустимости войны между ядерными державами.