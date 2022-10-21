Конгрессмен предупредил о максимальном приближении мира к ядерной войне
Президент США Джо Байден, «спровоцировав войну на Украине», максимально приблизил мир к ядерному конфликту. Об этом заявил конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар в Twitter.
«Прокси-война Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы ближе всего к ядерному конфликту со времен холодной войны, что признает даже Байден», — заявил он.
По словам конгрессмена, учения НАТО по ядерному сдерживанию лишь усиливают напряженность и наносят ущерб перспективам мира.
Учения ВВС 14 стран НАТО проходят с 17 по 30 октября, в ходе маневров отрабатываются возможности ядерного сдерживания. В учениях задействуют до 60 самолетов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что фундаментальной целью ядерного сдерживания альянса является сохранение мира, предотвращение насилия и сдерживание агрессии.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что риск ядерной катастрофы в мире сейчас на высочайшем уровне за последние 60 лет.
Комментируя сообщения об учениях сил ядерного сдерживания НАТО с полетами бомбардировщиков B-52 над Бельгией, Северным морем и Британией, он отметил, что «было бы здорово, если бы однажды человечество прекратило целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит всю жизнь на Земле».
Обсуждение темы потенциального применения ядерного оружия усилилось на фоне спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, но обвинял США и Великобританию в «ядерном шантаже». Он также обещал защитить Россию «всеми имеющимися силами и средствами».
Байден заверил, что Путин «не шутит», говоря о ядерном оружии. При этом Белый дом заявлял, что не видит причин для ядерной эскалации. Столтенберг, в свою очередь, заверил, что любое использование Россией ядерного оружия будет иметь для страны серьезные последствия.
В российском МИДе заявляли, что Москва продолжает поддерживать идею о недопустимости войны между ядерными державами.