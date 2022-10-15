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Маск заявил о высочайшем риске ядерной катастрофы за 60 лет

Илон Маск: риск ядерной катастрофы достиг высочайшего уровня за последние 60 лет
По мнению Маска, применение ядерного оружия было бы безумием, но безумна и сама ситуация, в которой оказался мир. «Если бы имели дело с разумными людьми, никакой войны вообще бы не было», — сказал он
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Sebastian Gabsch / imago-images.de / Global Look Press)

Риск ядерной катастрофы в мире сейчас на высочайшем уровне за последние 60 лет, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«Было бы здорово, если бы однажды человечество прекратило целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит всю жизнь на Земле», — написал он в Twitter, комментируя сообщения об учениях сил ядерного сдерживания НАТО с полетами бомбардировщиков B-52 над Бельгией, Северным морем и Британией.

«Но ведь ни один разумный человек не начнет ядерную войну? Проблема этой логики в том, что, если бы имели дело с разумными людьми, никакой войны вообще бы не было», — добавил Маск.

Он отметил, что Россия может уничтожить США и Европу ядерными ударами менее чем за 30 минут. «Конечно, использовать их было бы безумием, но также безумно вообще оказаться в такой ситуации», — заключил бизнесмен.

Учения Военно-воздушных сил 14 стран-членов НАТО пройдут с 17 по 30 октября, в ходе маневров будут отрабатываться возможности ядерного сдерживания. В учениях задействуют до 60 самолетов. Объявляя об учениях генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что фундаментальной целью ядерного сдерживания альянса является сохранение мира, предотвращение насилия и сдерживание агрессии. По его словам, блок внимательно следит за ядерными силами России, но пока не видит изменений в позиции Москвы. Столтенберг отметил, что учения были запланированы еще до начала военной операции.

По данным издания Politico, после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации и его заявления о готовности использовать все средства для защиты территории страны, США и другие страны НАТО усилили наблюдение за ядерными вооружением Москвы.

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