Песков заявил, что итоги расследования взрывов Nord Stream удивят Европу
Российская сторона по дипломатическим каналам старается принять участие в расследовании взрывов на проектах «Северный поток», однако этому противодействуют власти Германии, Швеции и Дании, они не делятся информацией с Москвой. Об этом заявил представитель президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
Попытки участвовать в расследовании «пока натыкаются на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, если она будет установлена и предана огласке», полагает он.
Песков отметил, что соображения Кремля по возможным исполнителям и предварительные предположения уже известны, новых данных у России появиться не может из-за недопуска к расследованию. Он подчеркнул: «Мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии».
Президент Владимир Путин обвинил во взрывах «англосаксов», которым уже «мало санкций». Произошедшее он назвал уничтожением общеевропейской энергетической инфраструктуры. «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — считает президент. Россия располагает «некоторыми материалами, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта», утверждал глава СВР Сергей Нарышкин.
Американские власти исключили, что любая из стран НАТО была причастна к атакам на газопроводы. В Вашингтоне прилагали усилия к недопущению запуска «Северного потока-2», однако речи об уничтожении не шло, его отказалась вводить в строй Германия в конце февраля, пояснили в Белом доме. «Это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии», — оценили произошедшее в НАТО.
Германия, Швеция и Дания проводят собственные расследования. Швеция уже отказалась делиться информацией с Россией и ФРГ, сославшись на конфиденциальность данных, касающихся национальной безопасности.