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Песков заявил, что итоги расследования взрывов Nord Stream удивят Европу

Песков: реальные итоги расследования диверсий на «Северных потоках» удивят ЕС
Расследование взрывов на «Северных потоках» проводится без участия представителей России, западные страны не желают вместе «докопаться до истины», считает Песков.
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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российская сторона по дипломатическим каналам старается принять участие в расследовании взрывов на проектах «Северный поток», однако этому противодействуют власти Германии, Швеции и Дании, они не делятся информацией с Москвой. Об этом заявил представитель президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Попытки участвовать в расследовании «пока натыкаются на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, если она будет установлена и предана огласке», полагает он.

Песков отметил, что соображения Кремля по возможным исполнителям и предварительные предположения уже известны, новых данных у России появиться не может из-за недопуска к расследованию. Он подчеркнул: «Мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии».

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в конце сентября. Авария произошла в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Президент Владимир Путин обвинил во взрывах «англосаксов», которым уже «мало санкций». Произошедшее он назвал уничтожением общеевропейской энергетической инфраструктуры. «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — считает президент. Россия располагает «некоторыми материалами, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта», утверждал глава СВР Сергей Нарышкин.

Американские власти исключили, что любая из стран НАТО была причастна к атакам на газопроводы. В Вашингтоне прилагали усилия к недопущению запуска «Северного потока-2», однако речи об уничтожении не шло, его отказалась вводить в строй Германия в конце февраля, пояснили в Белом доме. «Это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии», — оценили произошедшее в НАТО.

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Германия, Швеция и Дания проводят собственные расследования. Швеция уже отказалась делиться информацией с Россией и ФРГ, сославшись на конфиденциальность данных, касающихся национальной безопасности.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Песков Северный поток расследование
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