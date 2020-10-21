Ереван призвал международное сообщество признать Нагорный Карабах

Почему Ереван до сих пор не признал независимость НКР

Нагорно-Карабахская республика была провозглашена 2 сентября 1991 года, когда депутаты Нагорно-Карабахского областного совета и депутаты совета сопредельного Шаумяновского района приняли соответствующую декларацию. До этого времени Карабах на правах автономной области входил в состав Азербайджанской ССР. Этот документ, подчеркивается на официальном портале президента НКР, был принят в соответствии с нормами законодательства СССР и закрепленным в международных правовых актах правом народа на самоопределение. В 1994 году между Азербайджаном и Арменией после двух лет войны было заключено перемирие, а в НКР установлена президентская форма правления. За прошедшие с тех пор 26 лет Армения — главный патрон Нагорно-Карабахской республики, другие члены ООН независимость НКР не признали.

«В 1992 году начался минский переговорный процесс, была создана Минская группа ОБСЕ. Пока продолжался переговорный процесс, определение статуса Нагорного Карабаха не могло быть его начальной точкой, оно должно было быть конечной», — напоминает логику армянского подхода Искандарян. Садиться за стол переговоров с представителями НКР представители Баку отказывались, республику представляла Армения, непризнание независимости было ее уступкой, чтобы переговорный процесс шел, указывает он.

Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются Россия, Франция и США, постоянными членами являются Армения и Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. По согласованным в 2009 году принципам урегулирования конфликта Азербайджану должны быть возвращены территории, прилегающие к Нагорному Карабаху, которому должен быть предоставлен переходный статус. Между Арменией и НКР должен быть обеспечен транспортный коридор, а определение статуса Карабаха должно быть проведено на основе народного волеизъявления.

Пойдет ли Армения на признание

В 2016 году, после обострения военных действий в апреле того же года, правительство Армении (тогда президентом был Серж Саргсян) направило в парламент законопроект о признании Карабаха. Однако депутаты его рассматривать не стали, сославшись на несвоевременность. Сейчас ситуация изменилась. Пашинян уверен, что именно отсутствие признания провоцирует Баку на военные действия. «Что касается того факта, что до сих пор никто не признал независимость Карабаха, вот поэтому и борьба народа Карабаха, армянского народа за то, чтобы народ Нагорного Карабаха имел возможность реализовать свое право на самоопределение, продолжается», — объяснил он France 24.

«Если до начала войны вопрос признания или непризнания был элементом давления в переговорном процессе, то текущая азербайджано-турецкая агрессия и применение наемников против Арцаха и его жителей не оставляет Армении ничего, кроме того, чтобы решить вопрос по новой формуле «признание ради спасения», — уверен армянский политолог Джонни Меликян из Центра политических и правовых исследований. Возможно, что, если боевые действия продолжатся и в Карабахе «начнется апокалипсис», Ереван пойдет на признание, допускает Искандарян. «Признание Арцаха — это как внутренний запрос, так и экзистенциальная необходимость. Но для реализации данного сценария требуется достаточно эффективная дипломатическая работа и необходимость вовлечения союзников Армении, чей народ и солдаты приняли на себя этот удар и достойно выполняют свой союзнический долг, защищая также и интересы России», — продолжает Меликян.

«Без согласования с Россией Армения точно не будет решать этот вопрос, а в самой России, судя по всему, никто на этой пойдет», — уверен доцент РГГУ Александр Гущин. По его мнению, Ереван вообще не пойдет на признание, потому что стратегически это ненужный шаг: «Да, внутри армянского общества это серьезный вопрос, но с политической точки зрения такое решение ничего не даст и только осложнит позиции Армении на международной арене, а также станет серьезным ударом по перспективам организации нового мирного процесса». «Не думаю, что Армения пойдет на такой шаг, но даже если Ереван пойдет на него, он вряд ли заручится поддержкой в Европе», — согласен эксперт программы «Центральная Азия» в Институте исследований внешней политики (FPRI) Максимиллиан Хесс. По словам эксперта, такую инициативу может поддержать разве что Косово, но даже это не гарантировано.

Какие могут быть последствия у признания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев настроен категорично: «Ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха». Армения на протяжении двух недель обращается к различным структурам международного сообщества, однако за последние десять дней со стороны Европейского союза не было заявлений с упоминанием права народа на самоопределение, а Иран, Россия и все другие страны продемонстрировали, что это решение не входит в их повестку дня, говорит азербайджанский политолог Фархад Маммадов. У такого признания будет два последствия, продолжает эксперт: утрата смысла переговоров и война с Азербайджаном. «Наряду с признанием Армения наверняка заключит военный союз с Нагорным Карабахом, что приведет де-юре к войне. Де-факто Ереван и сейчас воюет в Карабахе, но принятие решения о независимости юридически оформит объявление войны».

Союзников по признанию Ереван также не найдет, уверены эксперты. «Никакой цепной реакции в признании Нагорного Карабаха не будет», — уверен Гущин. Как отметил Хесс, в Азербайджане уже пригрозили разорвать дипотношения с любой страной, которая признает Нагорный Карабах. Между тем французская компания Total имеет проекты в Азербайджане, и, пожалуй, даже один этот факт — достаточное препятствие на пути признания Парижем региона, указал аналитик. Италия тоже имеет коммерческие связи с Азербайджаном, а Испания вряд ли признает Нагорный Карабах, учитывая каталонский фактор, рассуждает Хесс. Наконец, что касается Германии, то Ангела Меркель неоднократно высказывалась о своем негативном отношении к изменению границ в Европе. «И хотя можно говорить, что Армения и Азербайджан — не Европа, они тем не менее входят в перечень стран Восточного партнерства», — добавил эксперт.