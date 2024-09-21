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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о подготовке переговоров с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина подготовила три пункта плана, который станет фундаментом для переговоров с Россией в любом формате, заявил Зеленский. Москва исключает диалог на условиях Киева, тем более пока ВСУ находятся в Курской области
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Mark Schiefelbein / Reuters)

Украина работает над планом, который станет «стартом и фундаментом» для проведения переговоров с Россией в любом формате, сообщил журналистам президент страны Владимир Зеленский.

Три пункта плана уже готовы, сказал он, не приведя подробностей. По словам Зеленского, уже прошли встречи в онлайн-формате, «еще будут встречи офлайн и онлайн» (цитата по «Интерфакс-Украина»). Когда именно это произошло и кто участвовал в обсуждениях, он не пояснил. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что президент имел в виду встречи с представителями стран, поддерживающих украинскую «формулу мира», а с российскими представителями переговоров не было, передает УНИАН.

Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в 2022 году, почти сразу после начала военного конфликта, но сторонам не удалось достичь соглашения, а позже процесс застопорился. По словам Зеленского, с учетом плана Киев готов говорить «в любом формате, с любыми представителями» России, потому что Украине «есть что показать». «Если им не нравится, будет ясна их реакция на конкретику», — добавил он.

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Владимир Зеленский

Зеленский вновь сказал, что Украина, как и многие союзники Киева, хочет видеть Россию на втором «саммите мира». Первый, который прошел летом в Швейцарии, был основан на пунктах из украинской «формулы мира» — ядерной безопасности, обмене пленными по формуле «всех на всех» и безопасном судоходстве. Российскую сторону на конференцию не позвали, Москва считает неприемлемыми переговоры на основе этой формулы, которая среди прочего подразумевает вывод российских войск за границы 1991 года. В МИД России исключали участие в таких встречах.

Россия настаивает на признании суверенитета над республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями, вошедшими в состав страны по итогам референдума, выводе оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что это позволило бы «одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни». Киев отказывается от переговоров на таких условиях и считает их ультиматумом.

После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа Путин назвал переговоры бесперспективными, в Кремле также сказали, что с учетом «авантюры» Россия не намерена разговаривать в настоящий момент. В начале сентября президент заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, «но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию» России.

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Владимир Зеленский переговоры Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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