Путин сообщил о возможности немедленно прекратить конфликт с Украиной

Путин предложил «одномоментно, немедленно прекратить боевые действия» на основании условий России — с выводом ВСУ из Донбасса и отказа Киева от утраченных территорий. Зеленский, западные страны и Трамп отказались от этого варианта

Владимир Путин (Фото: Турар Казангапов / Reuters)

Предложенные Россией условия урегулирования позволят немедленно прекратить боевые действия, если к этому будут готовы Киев и страны Запада, заявил президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное, ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», — сказал он.

Он выразил благодарность лидерам ШОС за предложения по решению конфликта и заверил в готовности «учитывать ваши идеи и инициативы». По его словам, Москва «всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации».

Путин в июне предложил, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признала утрату суверенитета над ними, как и над Крымом, отказалась от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также провела демилитаризацию и «денацификацию». По его мнению, Запад также должен снять санкции с России. Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», пообещал Путин.

«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий в прошлом», — оценил украинский президент Владимир Зеленский. Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск за их пределы.

Отвергли их и страны Запада, а также претендент на пост президента США Дональд Трамп, назвавший неприемлемыми.