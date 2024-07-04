 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин сообщил о возможности немедленно прекратить конфликт с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин предложил «одномоментно, немедленно прекратить боевые действия» на основании условий России — с выводом ВСУ из Донбасса и отказа Киева от утраченных территорий. Зеленский, западные страны и Трамп отказались от этого варианта
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Турар Казангапов / Reuters)

Предложенные Россией условия урегулирования позволят немедленно прекратить боевые действия, если к этому будут готовы Киев и страны Запада, заявил президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное, ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», — сказал он.

Он выразил благодарность лидерам ШОС за предложения по решению конфликта и заверил в готовности «учитывать ваши идеи и инициативы». По его словам, Москва «всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации».

Орбан раскрыл реакцию Зеленского на предложение о прекращении огня
Политика
Виктор Орбан и Владимир Зеленский

Путин в июне предложил, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признала утрату суверенитета над ними, как и над Крымом, отказалась от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также провела демилитаризацию и «денацификацию». По его мнению, Запад также должен снять санкции с России. Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», пообещал Путин.

«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий в прошлом», — оценил украинский президент Владимир Зеленский. Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск за их пределы.

Отвергли их и страны Запада, а также претендент на пост президента США Дональд Трамп, назвавший неприемлемыми.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Путин ШОС
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
США поставят Украине ракеты и снаряды на $2,3 млрд
Политика
Зеленский не исключил участия Путина в следующем «саммите мира»
Политика
Песков назвал условие для начала переговоров Москвы и Киева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
Лукашенко посчитал Запад неспособным выстраивать глобальную безопасность Политика, 12:05
Старший вице-президент ПСБ рассказала о социальных инициативах банка Пресс-релиз, 12:03
«Я уже свое отучился»: как убедить сотрудников развивать компетенции Pro, 12:00
Путин заявил о ставшем реальностью многополярном мире Политика, 12:00
Защита генерала Попова обратилась в СК из-за уголовного дела на Украине Политика, 11:55
Кадры из эпицентра урагана «Берил», который разрушает города на Карибах Общество, 11:54
В ВТБ заявили о планах выкупить долю «Почты России» в Почта Банке Бизнес, 11:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Цифровые двойники городов: как они устроены и зачем нужны Pro, 11:42
Пресс-секретарь Зеленского опроверг подготовку интервью с Карлсоном Политика, 11:33
Путин и лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию Политика, 11:31
В Минпромторге увидели чеболизацию экономики России Экономика, 11:30
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 11:29
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше ₽12 впервые с 24 июня Инвестиции, 11:28
Чешского военного отправили под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче Политика, 11:23