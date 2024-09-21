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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Тверской области рассказал о последствиях атаки дронов

Руденя: на месте падения обломков БПЛА работают специалисты Минобороны
Сюжет
Военная операция на Украине
В Тверской области на месте падения дронов работают представители Минобороны, пострадавших нет, жителей Торопца не эвакуируют, сообщил губернатор. В ночь на 21 сентября над регионом сбили три беспилотника
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На месте падения обломков беспилотников работают специалисты Минобороны, пострадавших нет, население в городе Торопце не эвакуируют, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Идут ликвидация последствий падения обломков беспилотников, уничтоженных Министерством обороны Российской Федерации, расчистка территории», — сказал он, добавив, что в течение двух часов завершатся основные этапы этой работы.

Беспилотники атаковали Тверскую область и город Торопец в ночь на 21 сентября. Минобороны России отчитывалось об уничтожении трех дронов над регионом. По словам Рудени, беспилотники были сбиты на юго-западе Тверской области. Участок трассы М-9 «Балтия» с 322 км до 420 км перекрывали с 6:40 до 11:30. В частности, в нее входит Новорижское шоссе, которое начинается от Московской кольцевой автомобильной дороги и связывает территории Подмосковья, Тверской и Псковской областей.

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Политика
Игорь Руденя

Торопец расположен на западе Тверской области. По состоянию на 2020 год численность населения составляла 11,4 тыс. человек. Среди крупнейших местных компаний — производитель пластмассы ООО «Мегапласт», мебельная фабрика, филиал ООО «Гекса — нетканые материалы» и производитель одежды ООО «СВ-Текстиль».

В ночь на 18 сентября Торопец уже подвергался атаке дронов. Тогда падение их обломков привело к пожару и частичной эвакуации населения. По меньшей мере 13 человек пострадали, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Повреждены 13 храмов. Власти ввели временный запрет на посещение леса в Торопецком округе. Для местных жителей до 30 сентября «Ростелеком» отменил плату за звонки и интернет.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Тверская улица Игорь Руденя беспилотники Военная операция на Украине
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