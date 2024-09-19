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Военная операция на Украине ,  
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В Торопце при атаке дронов 13 храмов получили повреждения

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Тринадцать храмов получили различные повреждения в городе Торопце Тверской области при атаке украинских дронов, сообщила пресс-служба Московской патриархии.

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан доложил патриарху Кириллу, что ударной волной в храмах были выбиты окна и двери, а также поломано их внутреннее убранство.

Торопец — город на западе Тверской области. По состоянию на 2020 год в нем проживали 11,4 тыс. человек. Город впервые упоминается в исторических документах под 1168 годом как центр самостоятельного Торопецкого княжества.

Губернатор разрешил эвакуированным жителям Торопца вернуться в город
Политика
Фото:pul69 / Telegram

Торопец подвергся атаке беспилотников в ночь на 18 сентября. В результате падения обломков дронов там начался пожар, в городе объявили частичную эвакуацию, однако позже власти разрешили жителям вернуться. После атаки по крайней мере 13 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Торопце при атаке дронов 13 храмов получили повреждения
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Теги
Торопец Тверская область дроны беспилотники храмы
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