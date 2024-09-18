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Военная операция на Украине ,  
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В Торопце запретили посещать леса после атаки дронов

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Военная операция на Украине
Запрет будет действовать до 1 октября, в это время в лесах будут вести патрулирование. Тверские власти заявили, что мера нужна для обеспечения безопасности жителей при ликвидации последствий атаки дронов
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Власти Тверской области временно запретили посещать леса в Торопецком округе, в том числе въезжать туда на транспортных средствах, сообщили в правительстве региона.

Запрет будет действовать до 1 октября, его объяснили обеспечением безопасности жителей при ликвидации последствий отражения атаки дронов на Торопец.

В этот период в лесах будут вести патрулирование, также власти обещают другие меры «для соблюдения гражданами требований безопасности».

После атаки беспилотников в Тверской области госпитализировали 13 человек
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Город подвергся атаке дронов в ночь на 18 сентября, губернатор Игорь Руденя сообщил, что после падения обломков начался пожар, в Торопце объявили частичную эвакуацию. Позднее уехавшим жителям разрешили вернуться, власти сообщили, что поврежденные здания отремонтированы.

По данным Минздрава, госпитализированы 13 человек, еще 15 осматривают врачи. Региональная прокуратура заявила, что следит за соблюдением прав граждан и оказанием им помощи.

О сбитых дронах минувшей ночью сообщали также в Брянской, Тульской, Смоленской и Орловской областях.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Тверская область Торопец леса беспилотники дроны
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