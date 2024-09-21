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Военная операция на Украине ,  
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В Тверской области восстановили движение на трассе М-9 после атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Руденя
Игорь Руденя (Фото: pul69 / Telegram)

На федеральной трассе М-9 «Балтия» в Тверской области, подвергшейся атаке дронов, полностью открыли движение, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

«Движение по федеральной трассе М-9 полностью восстановлено», — передает его слова пресс-служба правительства Тверской области в телеграм-канале.

В Тверской области перекрыли участок трассы М-9 после атаки БПЛА
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Движение автотранспорта на участке с 322-го км до 420-го км трассы было перекрыто с 6:40 мск, о снятии ограничений губернатор отчитался в 11:32 мск. В трассу М-9 «Балтия» входит Новорижское шоссе, она начинается от Московской кольцевой автомобильной дороги и проходит по территории Подмосковья, Тверской и Псковской областей до границы с Латвией.

Ранее губернатор сообщил, что в ночь на 21 сентября на юго-западе Тверской области были сбиты беспилотники. В Минобороны позже уточнили, что в регионе уничтожили три дрона, а всего над российской территорией — 101 дрон.

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Теги
Тверская область Игорь Руденя трасса перекрытие движения М-9
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В Тверской области перекрыли участок трассы М-9 после атаки БПЛА
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На юго-западе Тверской области сбили беспилотники
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