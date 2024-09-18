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Военная операция на Украине ,  
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После атаки беспилотников в Тверской области госпитализировали 13 человек

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам помощника министра здравоохранения, еще 15 человек осматривают врачи. Торопец подвергся атаке дрона ночью, после этого начался пожар. Власти объявили частичную эвакуацию
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

13 пострадавших при атаке украинских беспилотников на Тверскую область госпитализировали в стационары, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

«По оперативным данным, в результате инцидента в Тверской области госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объеме», — уточнил он. По его словам, еще 15 человек осматривают врачи.

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Фото:Руслан Кривобок / РИА Новости

В ночь на 18 сентября Торопец — город на западе Тверской области — подвергся атаке украинских дронов. Губернатор региона Игорь Руденя сообщил, что после падения обломков аппарата начался пожар. Позже администрация Тверской области уточнила, что отражение атаки беспилотников в небе над городом продолжается.

Утром в Торопце объявили частичную эвакуацию населения с территорий, где системы ПВО отражали атаку дронов. Власти города организовали горячую линию по вопросам эвакуации.

Позже, днем 18 сентября, Руденя разрешил желающим вернуться в свои дома. По его словам, все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает, в том числе электричество, газ и водоотведение.

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