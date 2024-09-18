После атаки беспилотников в Тверской области госпитализировали 13 человек
13 пострадавших при атаке украинских беспилотников на Тверскую область госпитализировали в стационары, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.
«По оперативным данным, в результате инцидента в Тверской области госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объеме», — уточнил он. По его словам, еще 15 человек осматривают врачи.
В ночь на 18 сентября Торопец — город на западе Тверской области — подвергся атаке украинских дронов. Губернатор региона Игорь Руденя сообщил, что после падения обломков аппарата начался пожар. Позже администрация Тверской области уточнила, что отражение атаки беспилотников в небе над городом продолжается.
Утром в Торопце объявили частичную эвакуацию населения с территорий, где системы ПВО отражали атаку дронов. Власти города организовали горячую линию по вопросам эвакуации.
Позже, днем 18 сентября, Руденя разрешил желающим вернуться в свои дома. По его словам, все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает, в том числе электричество, газ и водоотведение.
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