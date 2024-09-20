«Ростелеком» отменил плату за звонки и интернет в Торопце и округе

Люди в очереди у пункта раздачи гуманитарной помощи в Торопце (Фото: РИА Новости)

«Ростелеком» отменил оплату услуг связи в городе Торопце и Торопецком муниципальном округе Тверской области, где после атаки дронов возник пожар. Об этом сообщила администрация округа во «ВКонтакте».

Меры действуют с 17 по 30 сентября — так жители смогут оставаться на связи с родными и обращаться за помощью в экстренные службы.

«Это касается домашнего телефона и интернета, интерактивного телевидения, сотовой связи и видеосервиса Wink», — пояснили власти. Условия действует вне зависимости от тарифа и даже при отрицательном балансе.

В ночь на 18 сентября Торопец подвергся атаке дронов. Утром на территориях, где силы противовоздушной обороны отражали атаку, объявили эвакуацию. Днем жителям разрешили вернуться в свои дома.

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В результате атаки по меньше мере 13 человек попали в стационары в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожало. Повреждения получили 13 храмов.